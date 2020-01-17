Скачать
Пятница, 17.01.2020
"Черные ящики" самолета МАУ: Офис генпрокурора еще раз обратился к Ирану
"Черные ящики" самолета МАУ: Офис генпрокурора еще раз обратился к Ирану
Посол ЕС: Украина уже сейчас опережает Европу по драйву
Посол ЕС: Украина уже сейчас опережает Европу по драйву
Ястремская установит личный рекорд в рейтинге WTA
Ястремская установит личный рекорд в рейтинге WTA
Любовь испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)
Любовь испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)

Мила Йовович откровенно рассказала о сложных последних неделях беременности (Видео)

Мила Йовович откровенно рассказала о сложных последних неделях беременности (Видео)
19:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса украинского происхождения с нетерпением ждет родов, которые запланированы через две недели.

Супруги ожидают рождение третьего малыша. Однако последние сроки беременности выдаются действительно тяжелыми для Милы Йовович. Звезда призналась, что у нее очень отекли ноги, кроме того она ежедневно преодолевает невыносимую боль в спине.

Знаменитая актриса довольно часто публиковала жизнерадостные фотографии во время своей беременности. Сейчас Мила Йовович в шаге от рождения третьей дочери, которая появится на свет уже через две недели. На страницах своего инстаграма звезда поделилась кадром округлого живота и откровенно рассказала о трудностях, которые ей приходится переживать на последних сроках.

Мила Йовович заверила, что для каждой женщины девятый месяц беременности – наиболее невыносимый и сложный. Актриса попросила поклонниц поделиться личными неприятными воспоминаниями и откровенно описала свой опыт.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

"У меня распухли лодыжки, как у слона, болит спина, болят ноги, я бегаю в туалет каждые 15 минут. Сон? Забудьте об этом! Что очень раздражает, потому что, если малыш окажется таким же крикливым, как и наша старшая дочь, то мы глаза не сомкнем в течение следующих нескольких лет", – призналась голливудская звезда.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)  

Мила Йовович также выразила желание снова вернуться к полноценной жизни и привычным радостям, которые она находила в занятиях спортом. Актриса призналась, что сейчас может только мечтать о физической активности, ведь ей сложно даже самостоятельно одеть носки.

Для выполнения многих повседневных вещей знаменитости приходится прилагать множество стараний и краснеть от попыток.

Вовсе не развод: что стало причиной кардинальных изменений во внешности Адель? (Фото)

Даже учитывая все трудности, Мила Йовович безмерно счастлива снова быть беременной, учитывая то, что сейчас ей 44 года. Во время предыдущей беременности два года назад знаменитая актриса потеряла малыша.

Тогда она находилась на пятом месяце на съемках за границей и ей пришлось сделать экстренный аборт после преждевременных родов. Это решение оказалось чрезвычайным эмоциональным потрясением для Милы Йовович, которая вынужденно сделала паузу в карьере и больше времени уделила своему здоровью и воспитанию дочерей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Звезда, Мила Йовович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января
02 Благодаря таким матерям в мире растут очередные неудачники (Фото)
03 Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
04 Вопреки годам: стрижки, которые помогут скрыть морщинки
05 Лавров объяснил, почему Иран сбил украинский самолет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минцифры создали комитет по развитию ИИ
В Минцифры создали комитет по развитию ИИ
В Офисе генпрокурора начинается отбор новых прокуроров
В Офисе генпрокурора начинается отбор новых прокуроров
Председатель ОБСЕ приедет в Украину
Председатель ОБСЕ приедет в Украину
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь