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Пятница, 17.01.2020
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Любовь испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)
Любовь испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)

Любовь испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)

Любовь испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)
19:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 17 января, свой 56 день рождения празднует первая леди США Мишель Обама, бывший президент Америки чувственно поздравил жену на страницах социальных сетей.

Барак Обама опубликовал серию черно-белых снимков, на которых супруги предстало в теплых объятиях. В сети довольно редко появляются семейные кадры бывшего американского президента, однако все они не остаются без внимания общественности.

Сегодня, 17 января, у Барака Обамы был большой повод, чтобы порадовать своих поклонников, обратившись к жене публично в день ее рождения на страницах своего инстаграма.

Первой леди США исполнилось 56 лет. Она служит непререкаемым примером и вдохновителем для женщин во всем мире. Ее общественная деятельность направленная на торжество добра и позитивных изменений в обществе. В то же время Мишель Обаме удается совмещать жизнь одной из крупнейших мотиваторов для американцев с ролью любящей и заботливой мамочки и жены для своей семьи.

 
 
 
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Публикация от Barack Obama (@barackobama)

 
 
 
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Публикация от Michelle Obama (@michelleobama)

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Барак Обама неоднократно утверждал, что именно Мишель является залогом его внутренней силы и необъятной поддержкой в самые сложные моменты его политической карьеры. Так, экс-президент обнародовал совместные фото с любимой женой, на которых они непринужденно развлекались в фотобоксе. На фотографиях парочка не скрывает своих искренних эмоций и безудержных чувств, обнимая и целуя друг друга.

"В каждой сцене ты моя звезда, Мишель! С днем рождения, детка", – написал Барак Обама.

Напомним, что супруги поженились в 1992 году и вместе воспитывают двоих уже взрослых дочерей 21-летнюю Малию и 18-летнюю Наташу.

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Мишель Обама, Знаменитости, Звезды, Барак Обамы.
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