Любовь испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 17 января, свой 56 день рождения празднует первая леди США Мишель Обама, бывший президент Америки чувственно поздравил жену на страницах социальных сетей.

Барак Обама опубликовал серию черно-белых снимков, на которых супруги предстало в теплых объятиях. В сети довольно редко появляются семейные кадры бывшего американского президента, однако все они не остаются без внимания общественности.

Сегодня, 17 января, у Барака Обамы был большой повод, чтобы порадовать своих поклонников, обратившись к жене публично в день ее рождения на страницах своего инстаграма.

Первой леди США исполнилось 56 лет. Она служит непререкаемым примером и вдохновителем для женщин во всем мире. Ее общественная деятельность направленная на торжество добра и позитивных изменений в обществе. В то же время Мишель Обаме удается совмещать жизнь одной из крупнейших мотиваторов для американцев с ролью любящей и заботливой мамочки и жены для своей семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Barack Obama (@barackobama) 17 Янв 2020 в 6:11 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Obama (@michelleobama) 23 Май 2018 в 4:03 PDT

Барак Обама неоднократно утверждал, что именно Мишель является залогом его внутренней силы и необъятной поддержкой в самые сложные моменты его политической карьеры. Так, экс-президент обнародовал совместные фото с любимой женой, на которых они непринужденно развлекались в фотобоксе. На фотографиях парочка не скрывает своих искренних эмоций и безудержных чувств, обнимая и целуя друг друга.

"В каждой сцене ты моя звезда, Мишель! С днем рождения, детка", – написал Барак Обама.

Напомним, что супруги поженились в 1992 году и вместе воспитывают двоих уже взрослых дочерей 21-летнюю Малию и 18-летнюю Наташу.