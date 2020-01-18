СМИ: певица Рианна порвала со своим парнем

Об отношениях одной из самых успешных звезд современного шоу-бизнеса заговорили еще 2017 году, когда в сеть попали фотографии певицы в бассейне с таинственным незнакомцем. Избранником знаменитости стал Хассан Джамиль, который ранее имел роман с британской супермоделью Наоми Кэмпбелл. Как сообщили инсайдеры изданию Us Weekly, пара решила разойтись после трех лет отношений.
Судя по всему, Рианна и Хассан никоим образом не будут комментировать свое расставание, оставив общественность в догадках. Ведь на протяжении длительных отношений они держали свои чувства подальше от вспышек камер и громких заявлений в прессе.
Представители близкого окружения пары уверяют, что в их романе постоянно была динамика. Они полные противоположности, которые гармонично сочетаются вместе: Хассан – спокойный и серьезный, а Рианна – веселая и сумасшедшая.
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В разговоре с американской актрисой Сарой Полсон в прошлом певица призналась, что больше всего в жизни мечтает стать матерью. Однако будущий брак с Хассаном Джамилем комментировать не стала.
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Рианна заверила, что любые планы не имеют ничего общего с реальностью, ведь только одному Богу известно, как сложится их судьба.
Напомним, миллиардер Хассан Джамиль родом из Саудовской Аравии и достаточно влиятельная персона в бизнес-кругах. Парень занимает должность заместителя президента компании Abdul Latif, принадлежащей его семье и являющейся одной из крупнейших в мире. Она обладает правами на продажу автомобилей Toyota в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока.
Хасссана называли наследником более 2 миллиардов долларов, а его семья занимает 12 место в списке самых богатых арабских семей.