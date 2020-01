Официально: модельер Жан-Поль Готье уходит в отставку

Информацию об увольнении он разместил на официальной твиттер-странице. В заметке Жан-Поль Готье отметил, что 22 января 2020 года состоится последний показ его кутюрной коллекции, после чего он уйдет из мира фэшн-индустрии.

"В этом году я отмечаю 50-летие дизайнерской деятельности и ухожу в отставку", – лаконично написал он.

В то же время Жан-Поль Готье поспешил успокоить своих поклонников. Его одноименный бренд Jean-Paul Gaultier будет продолжать работу. Правда, в компании произойдут значительные изменения по концепции, которые введут под наблюдением модельера. "Высокая мода продолжается. У меня есть новая концепция, я расскажу о ней позже", – добавил дизайнер.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm

— Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) January 17, 2020