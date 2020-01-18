СМИ: Леди Гага готова стать матерью

Новости шоу бизнеса:Артистка уже размышляет над тем, чтобы в ближайшее время обзавестись первым ребенком.

Одна из самых эпатажных певиц 33-летняя Леди Гага планирует стать мамой.

Как сообщает Radar Online со ссылкой на инсайдеров, в 2020 году Леди Гага настроена найти свою любовь и иметь стабильные отношения. Однако и это не поможет ей осуществить главную мечту – иметь ребенка. Поэтому звезда уже обдумывает возможности усыновления или суррогатного материнства.

О создании семьи Леди Гага задумалась после того, как попала в больницу после концерта. На шоу в Лас-Вегасе звезда пригласила на сцену поклонника, которому неожиданно выскочила на руки и упала. Выступление Леди Гага таки завершила, а на обследовании в больнице задумалась о своей жизни. Инсайдеры утверждают, что именно тогда артистка поняла, что все заработанные доходы ей не будет кому передать в наследство.

В больнице, после того, как она вместе с поклонником упала со сцены в Лас-Вегасе, у нее случилось озарение. Когда ей делали рентген всего тела, ее захватили эмоции. У нее есть все, чего она лишь пожелает во всем мире, но некому передать это наследство. У леди Гаги замечательная семья, поэтому это именно то, чего она хочет сейчас,– рассказал инсайдер.