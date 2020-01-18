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СМИ: Леди Гага готова стать матерью

СМИ: Леди Гага готова стать матерью
16:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Артистка уже размышляет над тем, чтобы в ближайшее время обзавестись первым ребенком.

Одна из самых эпатажных певиц 33-летняя Леди Гага планирует стать мамой.

Как сообщает Radar Online со ссылкой на инсайдеров, в 2020 году Леди Гага настроена найти свою любовь и иметь стабильные отношения. Однако и это не поможет ей осуществить главную мечту – иметь ребенка. Поэтому звезда уже обдумывает возможности усыновления или суррогатного материнства.

О создании семьи Леди Гага задумалась после того, как попала в больницу после концерта. На шоу в Лас-Вегасе звезда пригласила на сцену поклонника, которому неожиданно выскочила на руки и упала. Выступление Леди Гага таки завершила, а на обследовании в больнице задумалась о своей жизни. Инсайдеры утверждают, что именно тогда артистка поняла, что все заработанные доходы ей не будет кому передать в наследство.

Леди Гага рассказала из-за чего страдала посттравматическим расстройством (Видео)

В больнице, после того, как она вместе с поклонником упала со сцены в Лас-Вегасе, у нее случилось озарение. Когда ей делали рентген всего тела, ее захватили эмоции. У нее есть все, чего она лишь пожелает во всем мире, но некому передать это наследство. У леди Гаги замечательная семья, поэтому это именно то, чего она хочет сейчас,– рассказал инсайдер.

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Леди Гага, Певица, Материнство, Артистка.
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