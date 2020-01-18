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Куда дальше? Дмитрий Комаров рассказал, какую страну выбрал для нового сезона шоу

Куда дальше? Дмитрий Комаров рассказал, какую страну выбрал для нового сезона шоу
16:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Дмитрий Комаров рассекретил страну экспедиции нового сезона программы "Мир наизнанку".

Главный украинский путешественник исследовал множество стран и сумел показать зрителям одни из самых экстремальных уголков мира. Почти полгода телеведущий провел в Китае, ведь именно его так стремились увидеть поклонники в новом сезоне, премьера которого состоится уже совсем скоро.. 

За 9 лет существования проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров побывал в Бразилии, Японии, Вьетнаме, Африке и еще шести умопомрачительных странах. Однако зрители стремились увидеть изнутри жизнь самой населенной державы планеты, а путешественник с радостью взял на себя ответственность исследовать Китай.

Дмитрий Комаров традиционно больше чем полгода держал в тайне место своей очередной рабочей экспедиции, однако сегодня, накануне премьеры программы, решил рассекретить главный объект внимания зрителей на страницах своего инстаграма.

Журналист опубликовал фотографию с оператором Александром Дмитриевым на фоне живописных склонов Поднебесной. Он признался, что Китай был его главной мечтой с начала запуска проекта, которая в итоге превзошла все ожидания.

Обещаю, что эта страна и экспедиция не оставят вас равнодушными. Лично меня поразила и влюбила. Другой мир, абсолютно не похожий на наш с вами, – заверил телеведущий.

 
 
 
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Пришло время суперновости. Где я пропадал с лета? По многочисленным просьбам в новом сезоне #мирнаизнанку мы покажем Китай. Страну, о которой я мечтал с первого дня существования проекта, и которая превзошла все ожидания. Обещаю, что эта страна и экспедиция не оставят вас равнодушными. Лично меня - поразила и влюбила. Другой мир, абсолютно не похожий на наш с вами. Страна, где можно одновременно прокатиться на поезде, в прямом смысле летящем со скоростью 431 км/ч, не касаясь поверхности за счет магнитной левитации, и найти гипермаркеты народной медицины, где 7 этажей торгового центра - это прилавки со скорпионами, змеями, травками, корешками, грибами и тому подобным. Миллионы китайцев никогда в своей жизни не ходили в аптеки западной медицины и не пили антибиотики или аспирин. Они лечатся традиционными методами, которые у нас называют нетрадиционной медициной. И это дает результаты. Когда в Пекине рано утром я пошел в центральный парк и увидел сотни 80-90-летних бабулек и дедулек, которые подтягиваются, делают невероятные акробатические трюки или легко садятся на шпагат - просто не поверил своим глазам Вы сами все увидите. Горы, племена, мегаполисы, технологии и инновации будущего в сочетании с тысячелетними традициями прошлого, работа при температурах от + 40 до - 40 - всё это в новом сезоне #мирнаизнанку в Китае. Очень скоро. Следите за анонсами @dmytryiev_aleksandr #китай #мирнаизнанку #світнавиворіт #1plus1

Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Дмитрий Комаров поведает зрителям о том, как возможно сочетать передовые технологии с древними традициями и ценностями. Одним из крупнейших открытий для путешественника стала распространенная народная медицина, которая полностью вытеснила западные лекарственные препараты. Именно это позволяет местным жителям чувствовать себя здоровыми и активными в возрасте 90 лет.

Когда в Пекине рано утром я пошел в центральный парк и увидел сотни 80-90-летних бабушек и дедушек, которые подтягиваются, делают невероятные акробатические трюки или легко садятся на шпагат – просто не поверил своим глазам, – признался Дмитрий Комаров.

Немного экзотики: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко встречали Новый год в Сингапуре

Главный украинский путешественник отметил, что новый сезон "Мира наизнанку" покажется по-настоящему жаркими, а Китай поразит каждого сочетанием гор, племен, мегаполисов, технологиями и инновациями будущего. 

Китай – страна, где царят традиции и одновременно рождается будущее! Дмитрий Комаров готов разрушить ваши стереотипы о китае и показать, какой на самом деле является загадочная Поднебесная, – уверяет команда проекта.

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Экспедиция, Шоу, Телеведущий, Мир наизнанку, Дмитрий Комаров.
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