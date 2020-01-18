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В стиле бурных 90-х: Белла Хадид сменила имидж

В стиле бурных 90-х: Белла Хадид сменила имидж
17:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:23-летняя американская модель неизменно поражает каждым публичным выходом, демонстрируя отличный стиль не только на модных подиумах, но и в повседневной жизни.

Сейчас модель находится в Париже на Неделе мужской моды. На последнем показе французского бренда Dior Белла Хадид сумела вызвать волну обсуждения своей новой прической.

Одна из самых успешных моделей современности собственным стилем диктует модные тренды. В течение последней недели она поражает своими смелыми образами на мужских показах во французской столице. На этот раз в эпицентре внимания оказалось не стройное тело звезды, а смена имиджа, которая, безусловно, подходит знаменитой красавице.

На мужском показе Dior осень-зима 2020/2021 Белла Хадид появилась, чтобы поддержать своего друга креативного директора бренда Кима Джонсона. Модель поддержала тематику коллекции, посвященной британскому стилисту Джуди Бламу, который в своем творчестве отдавал предпочтение панковому стилю.

Белла Хадид появилась total black, выбрав широкие брюки, гольф и длинную шубу с кожаными вставками, которую соединила с кроссовками. Подчеркнула свой look модель длинными велюровыми рукавицами пепельного цвета и металлической цепью на шее.

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Однако наибольший восторг публики вызвала новая прическа Беллы Хадид, которая выбрала насыщенный темный оттенок в сочетании с сенсационной объемной, короткой и рваной челкой. Такая прическа родом из бурных 90-х.

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Модель, Образ, Имидж, Белла Хадид.
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