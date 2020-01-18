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Вызывающий наряд: Кара Делевинь ошеломила образом на показе бренда Dior

Вызывающий наряд: Кара Делевинь ошеломила образом на показе бренда Dior
21:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Знаменитая британская актриса не оставляет без внимания светские фэшн-мероприятия.

27-летняя Кара Делевинь ошеломила провокационным образом на Неделе мужской моды в Париже, став одной из самых обсуждаемых персон показа коллекции осень-зима 2020/2021 французского модного дома Dior. Хотя с модельным бизнесом известная красавица попрощалась около пяти лет назад, однако ее любовь к модным трендам осталась неизменной.

Для светского мероприятия Делевинь выбрала серый мужской костюм с удлиненным пиджаком и массивные черные ботинки. Звезда решила вместо традиционной белой рубашки совместить наряд с прозрачным бра, которое она охотно демонстрировала перед камерами. Киноактриса подчеркнула стройную талию кожаным ремнем и засветила подтянутое тело в экстравагантном наряде.

Свой дерзкий образ знаменитость дополнила множеством золотых украшений. Цепочка с изумрудным камнем только привлекла внимание к ее открытому декольте, а нежный браслет подчеркнул изящество ее фигуры.

 
 
 
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Menswear... always inspired me‼️ #caradelevingne #diormens #iworkatnm #neimanmarcus #menswear #kimjonesdior

Публикация от Cynthia Hauser-Reynolds (@cocomama71)

Однако не меньший восторг публики вызвала яркая прическа, автором которой стал талантливый парикмахер Джон Нолле.

 
 
 
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okay queen #caradelevingne

Публикация от (@artscara)

СМИ: Кара Делевинь заявила, что рассталась с Эшли Бенсон

Он собрал волосы актрисы в низкий хвост с косым пробором, добавив оранжевое перо, которое напомнило традиционные украшения коренного населения Америки.

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Модель, Стиль, Актриса, Образ, Наряд, Кара Делевинь.
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