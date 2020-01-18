И не скажешь, что мама двоих детей: Лилия Ребрик похвасталась отличной фигурой

Новости шоу бизнеса:Телеведущая и актриса Лилия Ребрик является прекрасным примером того, как мама двоих детей может выглядеть безупречно после родов.

Согласно сообщениям в инстаграме, Лилия Ребрик устроила семейный отдых с мужем Андреем Диким. Ведущая призналась, что впервые за 8 лет она только с любимым отправилась на курорт, оставив детей со своей мамой.

Звездные супруги выбрали экзотические Мальдивы, откуда Лилия Ребрик уже успела опубликовать соблазнительные фото.

За 8 лет мы впервые на море вдвоем (не по работе, а именно на отдыхе). И даже уже в первый день могу сказать – это совершенно различные способы: с детьми и без них. Каждая влюбленная пара должна иногда совершать путешествие вдвоем, при этом без зазрения совести! Это важно! Мы этому учимся, – поделилась Лилия Ребрик.

На кадрах, которые появились в сети, телеведущая красовалась в синем купальнике, который отлично подчеркнул ее безупречно стройную фигуру. Лилия Ребрик не только позагорала на пляже, но и поплавала в Индийском океане и бассейне, а также покаталась на большой качелях, что можно увидеть на довольно пикантных кадрах.

Не забыла звездная пара и о танцах, которые и помогли познакомиться Лилии Ребрик и Андрею Дикому.

Телеведущая и хореограф станцевали страстное танго на пляже, вызвав восторг у своих поклонников в сети.