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И не скажешь, что мама двоих детей: Лилия Ребрик похвасталась отличной фигурой

И не скажешь, что мама двоих детей: Лилия Ребрик похвасталась отличной фигурой
22:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Телеведущая и актриса Лилия Ребрик является прекрасным примером того, как мама двоих детей может выглядеть безупречно после родов.

Согласно сообщениям в инстаграме, Лилия Ребрик устроила семейный отдых с мужем Андреем Диким. Ведущая призналась, что впервые за 8 лет она только с любимым отправилась на курорт, оставив детей со своей мамой.

Звездные супруги выбрали экзотические Мальдивы, откуда Лилия Ребрик уже успела опубликовать соблазнительные фото.

За 8 лет мы впервые на море вдвоем (не по работе, а именно на отдыхе). И даже уже в первый день могу сказать – это совершенно различные способы: с детьми и без них. Каждая влюбленная пара должна иногда совершать путешествие вдвоем, при этом без зазрения совести! Это важно! Мы этому учимся, – поделилась Лилия Ребрик.

 
 
 
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Доброго Мальдівського ранку!!! #безфільтрів Ми з @andrii_dykyi довго наважувалися на такий відпочинок... До речі, за 8 років- ми вперше на морі вдвох (не по роботі, а саме на відпочинку). І навіть вже в перший день можу сказати: це абсолютно різний спосіб: з дітьми і без дітей. Кожна закохана пара має інколи робити вилазки удвох , при цьому без докору сумління! Це важливо! Ми цьому вчимося... Діана знає, що ми в розвідку сюди дізнатися, чи нема тут акул. Шукаємо! Поки нема))). Обовязково приїдемо сюди всім сімейством. Але Поля має трішечки підрости. Бо все ж таки переліт непростий (як для маленької дитини, з якою ще неможливо домовитися). Запитуйте, що ще цікавить). По можливості- буду розповідати. Але тут РАЙ #мальдіви #зимовіканікули #дикасімейка

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

 
 
 
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Як добре.................. #мальдивы #зимовіканікули Чоловікові респект за фото... @andrii_dykyi #дикасімейка

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

 
 
 
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Хотіла написати наступний пост про перельоти і клімат на Мальдівах, про те, що я зараз завершую грудне вигодовування і це ой як непросто, а ні- напишу про курінн. Стільки обурення викликав мій попередній пост. При чому пост був направлений на wow ефект, зустріч, шок, що невже таке буває. А ви нам: «О Боже, ви курите????» По-перше я вважаю, що це особиста справа кожного. Тому буду говорити виключно за себе, якщо вже вам так цікаво і про своє ставлення до куріння. Я ніколи в житті не курила, навіть не пробувала, незважаючи на мою професію. Коли в кіно моєму персонажу пропонували закурити- я говорила: «А давайте ще щось придумаємо , бо це буде довше». І навіть замислилася свого часу, чому мені не хочеться спробувати, все ж таки з 16-ти років сама жила в Києві, роби що хочеш... Відповідь є! Мабуть, тому що мої батьки ніколи мені не забороняли. Працює, скажу вам . Але ніколи не вважала це своїм досягненням, ніколи цим не хизувалася і ніколи не боролася із курцями, мовляв «ай-ай-ай». Знову ж таки, вважаю, що це особистий вибір кожного. По-друге, розкажіть ви про свої методи боротьби з курінням. Як пояснюєте своїм дітям. Чи пиляєте свого чоловіка, який курить ... (бо я цього ніколи не роблю. Вважаю це некоректним). Але напишіть, цікаво. Може й чоловік мій почитає #мальдіви #здоровийспосібжиття Всім бажаю гарного дня і посилаю промені тепла...

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

На кадрах, которые появились в сети, телеведущая красовалась в синем купальнике, который отлично подчеркнул ее безупречно стройную фигуру. Лилия Ребрик не только позагорала на пляже, но и поплавала в Индийском океане и бассейне, а также покаталась на большой качелях, что можно увидеть на довольно пикантных кадрах.

Не забыла звездная пара и о танцах, которые и помогли познакомиться Лилии Ребрик и Андрею Дикому.

 
 
 
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Нагадуємо, що сьогодні в @studiyadikogo о 19.30 відбудеться пробне безкоштовне заняття з аргентинського танго. У нас тут своє, не зовсім аргентинське, а «МАЛЬДІВСЬКЕ ТАНГО». Не зовсім танго, але від душі. Але подумки ми з Вами. Хто не встиг записатися на сьогодні, для тих 21-го січня відбудеться друге заняття. Не пропустіть. Аргентинського всім настрою!!! #дикасімейка #студіядикого #дилибока #мальдіви @andrii_dykyi

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Немного новогоднего настроения из детства": Лилия Ребрик поделилась архивными снимками

Телеведущая и хореограф станцевали страстное танго на пляже, вызвав восторг у своих поклонников в сети.

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Отдых, Лилия Ребрик, Телеведущая, Снимки.
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