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Актеры Хью Грант и Мэттью Макконахи сосватали своих родителей: скоро свидание

Актеры Хью Грант и Мэттью Макконахи сосватали своих родителей: скоро свидание
08:33 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Мы бы не удивились увидеть подобную историю в очередной американской романтической комедии, но все это - реальная история из жизни двух актеров.

50-летний Мэттью Макконахи и 59-летний Хью Грант сами поделились этой историей во время интервью с корреспонденткой Entertainment Tonight.

Сначала разговор шел об их новом фильме "Джентльмены" (The Gentlemen), который выходит на экраны уже 24 января, но потом беседа свернула в совсем другое русло.

Мэттью Макконахи внезапно объявил, что его мама на следующей неделе собирается на свидание… с отцом своего коллеги! Причем оба еще пошутили, что у этой возрастной парочки точно возникнет химия. Вот как об этом высказались сами "дети":

"Они должны встретиться уже на следующей неделе. И мы, вероятно, не увидим их до утра. Его отцу 91 год, а моей маме 85 лет. Идеально", - сказал Мэттью.

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"Мы уже заочно познакомили их друг с другом, они в предвкушении встречи. Я теперь могу профессионально подрабатывать свахой и помогать тем, кому слегка за 80", - добавил Хью. Надо отметить, что об измене речь не идет: отец Мэттью Макконахи скончался от сердечного приступа еще в 1992 году, а матери Хью Гранта не стало после продолжительной борьбы с раком в 2001-м.

Макконахи также рассказал в интервью немного о своей маме: она очень любит заботиться о нем, его жене Камилле Илвес и их детях - 11-летнем Леви, 10-летней Виде и 7-летнем Ливингстоне. Мама частенько навещает его на работе и в свои 85 еще мечтает об актерской карьере в большом кино: "Она непредсказуема! Когда я только начал сниматься в Голливуде, она ходила со мной на прослушивания. И это был не столько знак поддержки, сколько желание самой попробоваться на роль. Однажды я ей даже сказал: "Мам, пожалуйста, я пытаюсь выбиться в люди и сделать карьеру. Так что просто дай мне это сделать и позволь наконец говорить самому!"

Да уж, если мама Макконахи действительно такая активная, то отцу Хью Гранта придется постараться!

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Все по теме:

Родители, Свидание, Хью Грант, Мэттью МакКонахи, Сватовство, Джентльмены, Entertainment Tonight.
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