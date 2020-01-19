Кому-то и такое нравится: Cardi B шокировала публику новым образом (Фото)

Новости шоу бизнеса:27-летняя певица появилась на мужской Неделе моды в Париже.

Аутфит американской хип-хоп-исполнительницы практически не оставил простора для фантазии. Просвечивающая ткань "голого" костюма Карди полностью обнажила ее фигуру. Тело певицы прикрывало лишь черное нижнее белье, подобранное в тон дерзкому образу. Из обуви избранницы рэпера Offset подобрала темные ботильоны на шпильке.

Карди сделала особый акцент на головном уборе. К эпатажному комбинезону артистка нашла балаклаву с изображением скелета челюсти. Звезда показала снимки с еще более эффектным вариантом - балаклавой, усыпанной стразами. "Изюминкой" выхода Карди стала пышная черная шуба с роскошным длинным подолом.

Оffset выбрал одежду в тон наряду певицы. На совместных снимках музыкант позировал в черной куртке-рубашке, джемпере, джинсах и солнечных очках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram IN AND OUT Публикация от Cardib (@iamcardib) 16 Янв 2020 в 5:04 PST

Влюбленные произвели восторг среди своих поклонников. "Мощная парочка", "Огонь", "Карди - просто cекс-бомба", - прокомментировали фанаты в Instagram.