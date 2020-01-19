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"Не переживайте!": актриса Ева Мендес рассказала о возвращении в кино

"Не переживайте!": актриса Ева Мендес рассказала о возвращении в кино
13:18 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Хоть актриса и сосредоточилась на семье, она "не закрывала дверь в Голливуд полностью".

Голливудская актриса Ева Мендес рассказала, когда вернется в кино.

Последняя работа с участием Мендес вышла на экраны еще в 2014 году, после этого актриса сосредоточилась на материнстве (она воспитывает двух дочерей с Райаном Гослингом) и работе в фэшен-индустрии.

Тем не менее поклонники актрисы надеются на ее возвращение в кино.

Фанаты регулярно задают вопросы Еве о продолжении актерской карьеры и недавно она наконец-то ответила поклонникам прямо на своей странице в соцсети.

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"Привет! Когда появится что-то стоящее. Как для матери, для меня есть много ролей, которые я не буду играть. Есть много тем, в которых я не хочу быть задействована, поэтому это очень ограничивает мой выбор, и для меня это нормально. Теперь я должна подавать пример своим девочкам. Но не переживайте. У меня есть подработка! Спасибо, что спросили", - ответила Мендес.

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Голливуд, Кино, Райан Гослинг, Мендес, Американская актриса.
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