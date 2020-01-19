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Alyona Alyona рассказала, как на нее повлиял рэп в подростковом возрасте (Фото)

Alyona Alyona рассказала, как на нее повлиял рэп в подростковом возрасте (Фото)
17:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Рэп-исполнительница Alyona Alyona всего за год завоевала миллионы поклонников и международные премии.

Таким успехом не могут похвастаться многие отечественные вокалисты, которые годами выходят на сцену. Alyona Alyona решила рассказать, как зародилась идея выступать и как артистка ее воплощала в жизнь.

Соответствующими воспоминаниями рэперша поделилась в интервью "Укринформу". Alyona Alyona призналась, что начала увлекаться этим стилем музыки в подростковом возрасте. Тогда она слушала пластинки культовых артистов и групп и даже не думала, что когда-то тоже будет выступать.

"Рэп я услышала в возрасте 12 лет. Случайно, потому что мы обменивались кассетами, и очень часто они были без обертки. Это были и Linkin Park, Avril Ramona Lavigne, Limp Bizkit, и ко мне попали кассеты с русским рэпом. Я услышала, а до этого уже писала стихи, какие-то там песенки поп. И я услышала рэп, в котором в одну строку можно вместить много слов. Я не могу объяснить до сих пор: как, почему, за что? Но, знаете, дети в садике, они любят не за что-то, а просто потому, что любят. Так же и здесь: я просто полюбила эту музыку", – рассказала Alyona Alyona.

 
 
 
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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

С тех пор артистка начала писать собственные треки, которые каждый раз пыталась совершенствовать. В рэп-композициях Alyona Alyona рассказывала целые истории. Однако, переехав на Киевщину, артистка устроилась на работу воспитательницей в детском саду и решила отложить творчество.

"Я продолжала творить, искать. Потом я начала работать в садике и забросила рэп, потому что все свое время училась на психолога. После работы я приходила, училась, но потом снова вернулась к написанию. Начала писать на украинском языке, потому что до этого писала на русском... И в конце концов решила читать о том, чем я живу на самом деле", – вспомнила Alyona Alyona.

Переломным моментом для рэперши стал 2017 год. Тогда Alyona Alyona настоятельно решила действовать и не накапливать песни в коробке. Певица выпустила бюджетный клип "Рыбки", который и символизировал начало ее карьеры.

 
 
 
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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

"Просто хочется чтобы они кайфанули": Alyona Alyona выступила в Нидерландах

"Я поставила себе такой ультиматум: или я иду выступаю, или бросаю все в коробку, там где оно лежало. А начали уже звать. Я начала выступать, знакомиться. И, вот – люди скооперировались, мы начали думать, что делать дальше, как его показать всем. Нашли Delta Arthur, который снял мне эти "Рыбки". Таким образом, чтобы это было современно, не обычный рэп на фоне какого-то подвала, а такой – провокационный, интересный. И все пошло-поехало", – добавила она.

Сейчас артистка выпустила свой дебютный альбом "Пушка", который получил бешеную популярность в Украине. Пышнотелая рэперша спела о травле и стандартах красоты, поэтому тексты Alyona Alyona выучили тысячи меломанов. Об успешной рэперше узнали не только отечественные меломаны: она едва ли не первой среди украинских артисток стала героиней The New York Times и лауреаткой международных премий.

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Рэп, Знаменитости, Звезды, Воспоминания, Артистка, Alyona Alyona, Рэпершка.
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