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Воскресенье, 19.01.2020
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Что значит "полевой цветок": Камерон Диас рассказала, какое полное имя дала дочери

Что значит "полевой цветок": Камерон Диас рассказала, какое полное имя дала дочери
19:51 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:47-летняя актриса подарила супругу Бенджи Мэддену девочку.

"Мы счастливы начать новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Рэддикс Мэдден.

Она полностью завладела нашими сердцами и наполнила нашу семью.

И хоть и мы рады поделиться этой новостью, также мы чувствуем, что должны защищать жизнь нашей малышки. Поэтому мы не будем публиковать фотографии или делиться более подробной информацией, кроме того факта, что она действительно очень милая!" — сообщила в микроблоге Диас.

 
 
 
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Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz)

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Сейчас стало известно, что долгожданная наследница Кэмерон и Бенджи появился на свет в клинике Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Девочка родилась 30 декабря 2019 года в 14:00. Также звездные родители рассекретили полное имя наследницы — малышку назвали Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр, что в переводе означает "полевой цветок".

"Она чувствует, что упустила много времени и ценных лет, работая вместо того, чтобы находиться дома. Теперь настало ее время, чтобы быть мамой, и она его очень бережет", — поделился инсайдер.

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Ребенок, Девочка, Знаменитости, Звезды, Камерон Диас, Родила, Имя ребенка.
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