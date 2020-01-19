Актриса Кейт Бекинсейл удивила всех на премии Гильдии в Лос-Анджелесе (Фото)

Среди них – 46-летняя Кейт Бекинсейл, которая поразила журналистов эффектным и пикантным образом.
Торжественная церемония награждения премиями Гильдии продюсеров состоялась в Лос-Анджелесе 18 января. Событие стало прекрасной возможностью для звезд обратиться к своим стилистам и подобрать самие роскошние наряды, которые войдут в историю мероприятия.
На красной дорожке актриса блистала в роскошном комбинезоне от бренда Zuhair Murad. Золотой наряд был полностью расшит камнями и пайетками, поэтому Кейт Бекинсейл стала главной звездой премии. Однако не только этим отличился выход голливудской красавицы. У наряда был большой вырез, поэтому все участники церемонии могли увидеть обнаженную грудь Кейт Бекинсейл.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пикантный образ звезда решила дополнить лаконичными украшениями и обувью на каблуке. Что касается прически, то Кейт решила не экспериментировать и предпочла волнистые волосы.
Интересно, что в подобном комбинезоне недавно блистала другая голливудская актриса. 3 января Дженнифер Лопес приняла участие Дженнифер Лопес примерила роскошный блестящий комбинезон на кинопремию: фото в Международном фестивале в Палм-Спрингс, где позировала перед камерами в схожем наряде от Zuhair Murad.