Скачать
Понедельник, 20.01.2020
Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта (Фото)
Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта (Фото)
Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
Цуренко покинула Australian Open, взяв сет у Барти
Цуренко покинула Australian Open, взяв сет у Барти
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 января

"Голос країни 10": Тина Кароль поразила соблазнительным образом (Фото)

"Голос країни 10": Тина Кароль поразила соблазнительным образом (Фото)
13:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Народная артистка Украины любит поражать публику своими образами.

19 января на телеканале "1+1" состоялась премьера десятого сезона шоу "Голос страны". В этом году среди тренеров в очередной раз присутствует очаровательная Тина Кароль, которая неизменно поражает поклонников своим изысканным стилем и соблазнительным нарядом.

Не стала исключением и премьера юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны", где Тина выделилась эффектным образом среди своих коллег.

Певица выбрала для премьеры наряд от бренда лондонского дизайнера David Koma. Бежевое платье на тонких бретелях, расшитое пайетками, идеально подчеркнуло ее роскошные формы. Ярким акцентом стало откровенное декольте. Тина дополнила образ бежевыми босоножками на шпильке, нежным маникюром и неизменными голливудскими локонами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как вам Премьера @goloskrainy_official? #tinakarol #тинакароль @davidkomalondon @1plus1_ua

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Голос країни" 10 сезон 1 выпуск: как стартовало вокальное шоу (Видео)

С аксессуарами Тина Кароль решила быть сдержанной. Певица дополнила наряд серьгами-кольцами, колечками на пальцах рук. Акцент в макияже сделала на красной помаде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тина Кароль, Стиль, Образ, Наряд, Голос страны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда статус полностью заслужен: самая красивая высокогорная дорога в мире (Фото)
02 Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
03 Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире
04 Фанаты раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги "Пламя и кровь"
05 Чистота сознания и светлый ум: главные принципы правильного питания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
Скандал с &quot;прослушкой&quot; в Кабмине: за дело взялась СБУ
Скандал с "прослушкой" в Кабмине: за дело взялась СБУ
Сняли с самолета: экс-нардеп пытался выехать из Украины
Экс-нардеп пытался выехать из Украины
Нацотбор 2020: имена участников полуфиналов
Нацотбор 2020: имена участников полуфиналов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь