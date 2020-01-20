Скачать
Понедельник, 20.01.2020
В Украине готовят обращение по Донбассу к "нормандским" партнерам
В Украине готовят обращение по Донбассу к "нормандским" партнерам
Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
Цуренко покинула Australian Open, взяв сет у Барти
Цуренко покинула Australian Open, взяв сет у Барти
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 января

Впервые после родов: Камерон Диаз появилась на публике

Впервые после родов: Камерон Диаз появилась на публике
13:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Камерон Диаз впервые появилась на публике после рождения дочери.

Голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет. Это событие произошло в начале января. Недавно звезда впервые появилась на публике в статусе мамы.

Новостью о материнстве Камерон Диаз поделилась со своими поклонниками в инстаграме. Тогда радости актрисы не было предела. У нее с мужем, вокалистом группы Good Charlotte, Бенджи Мэдденом родилась дочь.

На днях Камерон впервые после родов появилась на публике. Звездную мамочку заметили в Лос-Анджелесе. Она была одела в джинсы и цветной уютный свитер. Привлек внимание новый цвет волос актрисы, который теперь с розовым оттенком.

Камерон Диаз отпраздновала день рождение дочки в компании Дрю Бэрримор

Серьги-кольца и макияж в естественных тонах добавляют ее образу нежности, а бордовый маникюр стал ярким акцентом. В руках звезда держит айфон, очки и блокнот. А дополняет ее обычный образ экосумка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Актриса, Образ, Камерон Диаз, Наряд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда статус полностью заслужен: самая красивая высокогорная дорога в мире (Фото)
02 Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
03 Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире
04 Фанаты раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги "Пламя и кровь"
05 Чистота сознания и светлый ум: главные принципы правильного питания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
Скандал с &quot;прослушкой&quot; в Кабмине: за дело взялась СБУ
Скандал с "прослушкой" в Кабмине: за дело взялась СБУ
Сняли с самолета: экс-нардеп пытался выехать из Украины
Экс-нардеп пытался выехать из Украины
Нацотбор 2020: имена участников полуфиналов
Нацотбор 2020: имена участников полуфиналов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь