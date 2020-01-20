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В нарядах Chanel: Пенелопа Крус стала героиней глянца Madame Figaro Paris (Фото, Видео)

В нарядах Chanel: Пенелопа Крус стала героиней глянца Madame Figaro Paris (Фото, Видео)
18:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Крус, которая является послом Chanel, продемонстрировала в стильной фотосессии яркие образы из новой коллекции французского дома моды.

Помимо фотосессии, актриса дала интервью изданию Madame Figaro. Пенелопа Крус прокомментировала работу модельера Виржини Виар, которая стала креативным директором Chanel после смерти Карла Лагерфельда.

"Думаю, Виржини знала, как сохранить ключевые ценности Chanel, сочетая их со своим личным видением. Даже с таким современным взглядом Chanel все еще узнаваемый. Чтобы добиться успеха, нужен талант. А если этим талантом обладает женщина, то даже лучше", – рассказала актриса.

Также Крус рассказала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время работы над новым фильмом – шпионским триллером "Осиная сеть" французского режиссера Оливье Ассаяса. В киноленте она играет роль жены шпиона Ольги. Актрисе сложно было воссоздать аутентичный кубинский акцент своей героини.

 
 
 
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Merci! @madamefigarofr @chanelofficial @hunterandgatti #waspnetwork

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@madamefigarofr @chanelofficial @hunterandgatti

Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

 
 
 
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@madamefigarofr @chanelofficial @hunterandgatti @pabloidbeauty

Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

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PENÉLOPE CRUZ "Mes priorités ont changé" Habituée aux rôles de femme puissante, la star espagnole incarne l'épouse d'un espion dans "Cuban Network", le thriller d'Olivier Assayas, inspiré d'une histoire vraie. Tournages, vie de famille, engagements... Penélope Cruz, ambassadrice Chanel, slalome avec grâce et conviction d'un projet à l'autre. Rencontre. À lire dans Madame Figaro cette semaine et sur lefigaro.fr/madame • Accustomed to the roles of powerful women, the Spanish star plays the wife of a spy in "Cuban Network", Olivier Assayas' thriller inspired by a true story. Filming, family life, commitments... Penélope Cruz, Chanel ambassador, slaloms with grace and conviction from one project to another. Meet Penélope Cruz. @penelopecruzoficial is our #covergirl of the week. Read the article in Madame Figaro this week and on lefigaro.fr/madame

Публикация от Madame Figaro Paris (@madamefigarofr)

"Чтобы поставить себя на место своего персонажа, я всегда стараюсь понять его, даже если не могу согласиться с его моральным выбором. Никогда не задумываюсь, есть ли у нас что-то общее, ведь это не главное. Ольга, в отличие от меня, очень экстремальная в своем выборе и в политике, и в жизни. Для того, чтобы сыграть эту роль, я изучала политическую ситуацию, которая была в то время вокруг кубинских изгнанников в Испании и Соединенных Штатах. Также работала с учителем дикции Павлом, который помог мне освоить кубинский акцент. Его очень сложно воспроизвести! Мы работали месяцами, ведь эта музыкальность кардинально отличается от испанского языка", – рассказала Пенелопа Крус.

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Chanel, Пенелопа Крус, Madame Figaro, Испанская актриса.
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