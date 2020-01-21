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Джей Ло блеснула бриллиантами за 9 млн долларов (Фото)

Джей Ло блеснула бриллиантами за 9 млн долларов (Фото)
11:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На ковровой дорожке Джей Ло блистала в черном платье с бантом и шлейфом от ливанского бренда Georges Hobeika, обтягивающем ее стройную фигуру.

Публику впечатлил по-настоящему роскошный образ звезды "Стриптизерш".

На выходных Дженнифер Лопес стала гостьей церемонии вручения Премии Гильдии киноактеров США. Она была номинирована на "Лучшую женскую роль второго плана" за роль Рамоны в фильме "Стриптизерши".

Кажется, звезда неравнодушна к платьям с бантами — на прошедшем "Золотом глобусе" Лопес появилась в платье от Valentino с большим бантом, правда, расположенном спереди, и этот наряд признали самым неудачным на церемонии. 

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На этот раз Дженнифер отдала предпочтение элегантной роскоши. Черное платье подчеркнуло внешние достоинства звезды, а украшения — ее статус. Певица и актриса дополнила образ бриллиантовыми серьгами, ожерельем и двумя браслетами от ювелирного бренда Harry Winston, а также похвасталась огромным обручальным кольцом, которое ей подарил жених Алекс Родригес. Общая стоимость бриллиантов, надетых в тот вечер на Дженнифер, составляет примерно 9 миллионов долларов (556 миллионов рублей), что сравнимо со стоимостью элитной квартиры в центре Москвы.

Отметим, что стоимость ее украшений далеко не рекорд. В 2014 году Шарлиз Терон явилась на красную дорожку в колье и серьгах от Harry Winston за 15,8 млн долларов, а Леди Гага посетила премию "Оскар" в украшениях от Tiffany & Co ценой 30 млн долларов.

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Знаменитости, Бриллианты, Украшения, Джей Ло, Дженнифер Лопес.
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