Брэд Питт вновь рассмешил зал благодарственной речью

На Премии Гильдии актеров Брэд Питт взял статуэтку как "Лучший актер второго плана" в фильме "Однажды... в Голливуде".

Надо будет добавить это в мой профиль в Tinder, — начал свою речь Брэд, осматривая полученную статуэтку и намекая на неустроенность в личной жизни.

Спасибо, мои братья и сестры, это много значит для меня. Я хочу поблагодарить своих коллег: Лео, Марго Робби, ноги Марго Робби, ноги Маргарет Куэлли, ноги Дакоты Фаннинг. Серьезно, Квентин разул больше женщин, чем TSA [служба безопасности аэропорта], — сказал Питт и сделал паузу, когда публика начала хохотать.

Everyone in the audience at the #SAGAwards when Brad Pitt starts thanking his coworkers feet in his acceptance speech: #QuentinTarantino: pic.twitter.com/fBBjSIalWN

— Miss Leigh (@MissLeigh2) January 20, 2020