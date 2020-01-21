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Брэд Питт вновь рассмешил зал благодарственной речью

Брэд Питт вновь рассмешил зал благодарственной речью
08:29 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Во время традиционной речи он сыпал шутками и заставил зал смеяться.

На Премии Гильдии актеров Брэд Питт взял статуэтку как "Лучший актер второго плана" в фильме "Однажды... в Голливуде". 

Надо будет добавить это в мой профиль в Tinder, — начал свою речь Брэд, осматривая полученную статуэтку и намекая на неустроенность в личной жизни.

Спасибо, мои братья и сестры, это много значит для меня. Я хочу поблагодарить своих коллег: Лео, Марго Робби, ноги Марго Робби, ноги Маргарет Куэлли, ноги Дакоты Фаннинг. Серьезно, Квентин разул больше женщин, чем TSA [служба безопасности аэропорта], — сказал Питт и сделал паузу, когда публика начала хохотать. 

Все мы с вами занимаемся командным спортом и возвышаем друг друга. И мне посчастливилось работать с удивительными людьми. Вы подняли мой уровень. Надеюсь, я сделал то же самое для вас, — с серьезным видом продолжил Брэд. А затем пошутил о том, насколько его роль в "Однажды... в Голливуде" схожа с его реальной жизнью. 

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Давайте будем честны: роль у меня была сложная. Парень, который находится под кайфом, ходит без рубашки и не ладит с женой… Это было сложно. Очень, — сказал актер, и публика вновь залилась смехом. На этом моменте камера предусмотрительно показала зрителю Дженнифер Энистон, бывшую жену Питта, которая сидела в зале, внимательно слушала и аплодировала. После церемонии Дженнифер и Брэд радостно поприветствовали друг друга и у всех на виду тепло обнялись, доказав, что до сих пор находятся в хороших отношениях.

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Брэд Питт, Знаменитости, Награды, Актер, Шутки, Премии, Смешно.
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