Брэд Питт вновь рассмешил зал благодарственной речью

Новости шоу бизнеса:Во время традиционной речи он сыпал шутками и заставил зал смеяться.

На Премии Гильдии актеров Брэд Питт взял статуэтку как "Лучший актер второго плана" в фильме "Однажды... в Голливуде".

Надо будет добавить это в мой профиль в Tinder, — начал свою речь Брэд, осматривая полученную статуэтку и намекая на неустроенность в личной жизни.

Спасибо, мои братья и сестры, это много значит для меня. Я хочу поблагодарить своих коллег: Лео, Марго Робби, ноги Марго Робби, ноги Маргарет Куэлли, ноги Дакоты Фаннинг. Серьезно, Квентин разул больше женщин, чем TSA [служба безопасности аэропорта], — сказал Питт и сделал паузу, когда публика начала хохотать.

Everyone in the audience at the #SAGAwards when Brad Pitt starts thanking his coworkers feet in his acceptance speech: #QuentinTarantino: pic.twitter.com/fBBjSIalWN — Miss Leigh (@MissLeigh2) January 20, 2020

Все мы с вами занимаемся командным спортом и возвышаем друг друга. И мне посчастливилось работать с удивительными людьми. Вы подняли мой уровень. Надеюсь, я сделал то же самое для вас, — с серьезным видом продолжил Брэд. А затем пошутил о том, насколько его роль в "Однажды... в Голливуде" схожа с его реальной жизнью.

Давайте будем честны: роль у меня была сложная. Парень, который находится под кайфом, ходит без рубашки и не ладит с женой… Это было сложно. Очень, — сказал актер, и публика вновь залилась смехом. На этом моменте камера предусмотрительно показала зрителю Дженнифер Энистон, бывшую жену Питта, которая сидела в зале, внимательно слушала и аплодировала. После церемонии Дженнифер и Брэд радостно поприветствовали друг друга и у всех на виду тепло обнялись, доказав, что до сих пор находятся в хороших отношениях.