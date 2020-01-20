В стильном брючном костюме: Рене Зеллвегер поразила поклонников новым нарядом (Фото)

Новости шоу бизнеса:В свои 50 лет красотка Рене Зеллвегер выглядит так, что ей позавидуют многие 20-летние.

Звезда произвела настоящий фурор, появившись на "Золотом глобусе" в облегающем платье-футляре, которое подчеркнуло ее заметно постройневшую фигуру. А сегодня снова похвасталась осиной талией и стройными ногами на фестивале American Riviera Award.

Для выхода в свет Рене выбрала элегантный черный брючный костюм - хит сезона! - и дополнила его стильными остроносыми лодочками.

Обрати внимание: жакет из этой двойки не оверсайз, а приталенный и удлиненный. Именно такая модель лучше остальных подчеркнет талию и сделает образ максимально женственным.

Рене Зеллвегер на "Золотом глобусе"

Напомним, что в сети обсуждают вероятное возвращение Рене Зеллвегер в образе Бриджит Джонс.