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В стильном брючном костюме: Рене Зеллвегер поразила поклонников новым нарядом (Фото)

В стильном брючном костюме: Рене Зеллвегер поразила поклонников новым нарядом (Фото)
18:35 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:В свои 50 лет красотка Рене Зеллвегер выглядит так, что ей позавидуют многие 20-летние.

Звезда произвела настоящий фурор, появившись на "Золотом глобусе" в облегающем платье-футляре, которое подчеркнуло ее заметно постройневшую фигуру. А сегодня снова похвасталась осиной талией и стройными ногами на фестивале American Riviera Award.

Для выхода в свет Рене выбрала элегантный черный брючный костюм - хит сезона! - и дополнила его стильными остроносыми лодочками.

Обрати внимание: жакет из этой двойки не оверсайз, а приталенный и удлиненный. Именно такая модель лучше остальных подчеркнет талию и сделает образ максимально женственным.

Рене Зеллвегер на "Золотом глобусе"

В нарядах Chanel: Пенелопа Крус стала героиней глянца Madame Figaro Paris (Фото, Видео)

Напомним, что в сети обсуждают вероятное возвращение Рене Зеллвегер в образе Бриджит Джонс.

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Американская актриса, Рене Зелльвегер, Брючный костюм, American Riviera Award.
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