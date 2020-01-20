В стильном брючном костюме: Рене Зеллвегер поразила поклонников новым нарядом (Фото)

Звезда произвела настоящий фурор, появившись на "Золотом глобусе" в облегающем платье-футляре, которое подчеркнуло ее заметно постройневшую фигуру. А сегодня снова похвасталась осиной талией и стройными ногами на фестивале American Riviera Award.
Для выхода в свет Рене выбрала элегантный черный брючный костюм - хит сезона! - и дополнила его стильными остроносыми лодочками.
Обрати внимание: жакет из этой двойки не оверсайз, а приталенный и удлиненный. Именно такая модель лучше остальных подчеркнет талию и сделает образ максимально женственным.
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Renée Zellweger arrives to the 35th Annual Santa Barbara International Film Festival - American Riviera Award held on January 16, 2020 in Santa Barbara, California. #reneezellweger #Renee #Zellweger #JudyTheFilm #Judy #judygarland #rupertgoold @renee_zellweger_offzelly @officialsbiff #SBIFF @kmannmakeup @richardmarin
Рене Зеллвегер на "Золотом глобусе"
Напомним, что в сети обсуждают вероятное возвращение Рене Зеллвегер в образе Бриджит Джонс.