Кейт Миддлтон в элегантном красном платье организовала прием в Букингемском дворце (Фото, Видео)

Несмотря на некоторые сложности, которые складываются в стенах королевских замков Великобритании, члены известной монаршей семьи продолжают брать участие во всевозможных светских мероприятиях и благотворительных проектах.
В этот раз Кейт Миддлтон и принц Уильям организовали шикарный прием в Букингемском дворце.
Вчера вечером, 20 января, герцоги Кембриджские встретились с участниками Инвестиционного саммита Великобритания-Африка.
Вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом принимали гостей также младший сын королевы Елизаветы II принц Эдвард и его супруга Софи, графиня Уэссекская.
Для этого вечера герцогиня Кембриджская выбрала очень красивое, красное кружевное платье от Needle & Thread, дополнив образ замшевыми лодочками и маленькой сумочкой в тон.
Королевская чета была в хорошем расположении духа. Они приятно общались с гостями и много шутили. Стоит отметить, что старший сын принцессы Дианы, по причине отсутствия королевы Елизаветы II и принца Чарльза, выступал в качестве самого высокопоставленного представителя Виндзоров.
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“The African continent holds a very special place in my heart.” — this evening The Duke of Cambridge spoke of his love of Africa as he and The Duchess hosted a reception at Buckingham Palace to mark the UK-Africa Investment Summit. Visit our other post to see more from today’s engagements and take a look at our Story to see more from behind the scenes at Buckingham Palace. #InvestinAfrica
Напомним, 19 января, Ее Величество посетила традиционную воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины в компании среднего сына Эндрю.