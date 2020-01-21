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Кейт Миддлтон в элегантном красном платье организовала прием в Букингемском дворце (Фото, Видео)

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Кейт Миддлтон в элегантном красном платье организовала прием в Букингемском дворце (Фото, Видео)
12:56 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Герцоги Кембриджские продолжают активно выполнять свои королевские обязанности.

Несмотря на некоторые сложности, которые складываются в стенах королевских замков Великобритании, члены известной монаршей семьи продолжают брать участие во всевозможных светских мероприятиях и благотворительных проектах.

В этот раз Кейт Миддлтон и принц Уильям организовали шикарный прием в Букингемском дворце.

Вчера вечером, 20 января, герцоги Кембриджские встретились с участниками Инвестиционного саммита Великобритания-Африка.

Вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом принимали гостей также младший сын королевы Елизаветы II принц Эдвард и его супруга Софи, графиня Уэссекская.

Для этого вечера герцогиня Кембриджская выбрала очень красивое, красное кружевное платье от Needle & Thread, дополнив образ замшевыми лодочками и маленькой сумочкой в тон.

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Королевская чета была в хорошем расположении духа. Они приятно общались с гостями и много шутили. Стоит отметить, что старший сын принцессы Дианы, по причине отсутствия королевы Елизаветы II и принца Чарльза, выступал в качестве самого высокопоставленного представителя Виндзоров.

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Напомним, 19 января, Ее Величество посетила традиционную воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины в компании среднего сына Эндрю.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Букингемский дворец, Герцоги Кембриджские.
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