Кейт Миддлтон в элегантном красном платье организовала прием в Букингемском дворце (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Герцоги Кембриджские продолжают активно выполнять свои королевские обязанности.

Несмотря на некоторые сложности, которые складываются в стенах королевских замков Великобритании, члены известной монаршей семьи продолжают брать участие во всевозможных светских мероприятиях и благотворительных проектах.

В этот раз Кейт Миддлтон и принц Уильям организовали шикарный прием в Букингемском дворце.

Вчера вечером, 20 января, герцоги Кембриджские встретились с участниками Инвестиционного саммита Великобритания-Африка.

Вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом принимали гостей также младший сын королевы Елизаветы II принц Эдвард и его супруга Софи, графиня Уэссекская.

Для этого вечера герцогиня Кембриджская выбрала очень красивое, красное кружевное платье от Needle & Thread, дополнив образ замшевыми лодочками и маленькой сумочкой в тон.

Королевская чета была в хорошем расположении духа. Они приятно общались с гостями и много шутили. Стоит отметить, что старший сын принцессы Дианы, по причине отсутствия королевы Елизаветы II и принца Чарльза, выступал в качестве самого высокопоставленного представителя Виндзоров.

Напомним, 19 января, Ее Величество посетила традиционную воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины в компании среднего сына Эндрю.