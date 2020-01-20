Очередной повод для обсуждения: королева Елизавета вышла в свет с принцем Эндрю

Новости шоу бизнеса:Вчера, 19 января, Ее Величество посетила традиционную воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины в компании среднего сына Эндрю.

После официального заявления Букингемского дворца об одобрении намерений Меган Маркл и принца Гарри отойти от королевской семьи, королева Елизавета решила дать очередной повод для обсуждения в сети. Она осуществила первый публичный выход в новом году со своим сыном принцем Эндрю, который тоже лишился королевских полномочий, правда, имел для того куда более резонансный повод.

Однако вчера Елизавета II решилась предстать вместе с сыном на утренней службе в довольно хорошем настроении. Для своего выхода Ее Величество выбрала пальто в принт "гусиная лапка" и серую шляпу с цветами. Из украшений на ней брошь "Золотые кружева" с бриллиантами и рубинами, которую она получила по случаю свадьбы с принцем Филиппом.

Однако пока рано говорить, изменит ли этот снисходительный поступок королевы позицию принца Эндрю в составе королевской семьи и отношение общества. Однако не стоит исключать его вероятного появление на церемонии Trooping the Colour в день рождения британского монарха. Пока же принца Эндрю нет среди почетных участников парада.

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Принц Эндрю сложил обязанности монарха из-за секс-скандала, который разгорелся в сети после осуждения американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В деле фигурировало имя представителя монаршей семьи, который по словам жертвы Вирджинии Джуффре принуждал Новые детали секс-скандала принца Эндрю: рекция Букингемского дворца ее к интимным отношениям. Королевская семья опровергла все обвинения.

Как следствие огласки в прессе, принц Эндрю попросил у Его Величества разрешения прекратить выполнение своих общественных обязанностей в будущем, сожалея о знакомстве с Джеффри Эпштейном.