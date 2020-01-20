Скачать
Понедельник, 20.01.2020
В Украине готовят обращение по Донбассу к "нормандским" партнерам
В Украине готовят обращение по Донбассу к "нормандским" партнерам
Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
Цуренко покинула Australian Open, взяв сет у Барти
Цуренко покинула Australian Open, взяв сет у Барти
Очередной повод для обсуждения: королева Елизавета вышла в свет с принцем Эндрю
Королева Елизавета вышла в свет с принцем Эндрю

Очередной повод для обсуждения: королева Елизавета вышла в свет с принцем Эндрю

Очередной повод для обсуждения: королева Елизавета вышла в свет с принцем Эндрю
14:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Вчера, 19 января, Ее Величество посетила традиционную воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины в компании среднего сына Эндрю.

После официального заявления Букингемского дворца об одобрении намерений Меган Маркл и принца Гарри отойти от королевской семьи, королева Елизавета решила дать очередной повод для обсуждения в сети. Она осуществила первый публичный выход в новом году со своим сыном принцем Эндрю, который тоже лишился королевских полномочий, правда, имел для того куда более резонансный повод.

Однако вчера Елизавета II решилась предстать вместе с сыном на утренней службе в довольно хорошем настроении. Для своего выхода Ее Величество выбрала пальто в принт "гусиная лапка" и серую шляпу с цветами. Из украшений на ней брошь "Золотые кружева" с бриллиантами и рубинами, которую она получила по случаю свадьбы с принцем Филиппом.

Однако пока рано говорить, изменит ли этот снисходительный поступок королевы позицию принца Эндрю в составе королевской семьи и отношение общества. Однако не стоит исключать его вероятного появление на церемонии Trooping the Colour в день рождения британского монарха. Пока же принца Эндрю нет среди почетных участников парада.

Принц Эндрю сложил обязанности монарха из-за секс-скандала, который разгорелся в сети после осуждения американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В деле фигурировало имя представителя монаршей семьи, который по словам жертвы Вирджинии Джуффре принуждал Новые детали секс-скандала принца Эндрю: рекция Букингемского дворца ее к интимным отношениям. Королевская семья опровергла все обвинения.

Сын Елизаветы II отказался от королевских обязанностей

Как следствие огласки в прессе, принц Эндрю попросил у Его Величества разрешения прекратить выполнение своих общественных обязанностей в будущем, сожалея о знакомстве с Джеффри Эпштейном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Эндрю, Королевская семья, Королева Великобритании, Королева Елизавета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда статус полностью заслужен: самая красивая высокогорная дорога в мире (Фото)
02 Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
03 Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире
04 Фанаты раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги "Пламя и кровь"
05 Чистота сознания и светлый ум: главные принципы правильного питания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
Скандал с &quot;прослушкой&quot; в Кабмине: за дело взялась СБУ
Скандал с "прослушкой" в Кабмине: за дело взялась СБУ
Сняли с самолета: экс-нардеп пытался выехать из Украины
Экс-нардеп пытался выехать из Украины
SAG Awards 2020: Хоакин Феникс посвятил победу умершему коллеге
SAG Awards 2020: Хоакин Феникс посвятил победу умершему коллеге
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь