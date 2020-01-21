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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил впервые после скандала появились вместе

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил впервые после скандала появились вместе
12:21 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На прошлых выходных Бил и Тимберлейка впервые с тех пор увидели вместе. Пара гуляла по Нью-Йорку и держалась за руки.

В ноябре прошлого года Джастин наделал шуму, попав в объектив папарацци в момент, когда держал за руку Алишию Венрайт.

Пару месяцев назад поклонники Джастина Тимберлейка обсуждали подозрительные фотографии, на которых он запечатлен с коллегой по фильму "Палмер" Алишией Венрайт. Актеры вместе отдыхали в баре. Алишия держала руку на колене Джастина, а затем он и сам взял ее за руку. Учитывая, что Тимберлейк уже семь лет как женат на Джессике Билл и воспитывает с ней четырехлетнего сына, фотографии из бара вызвали резонанс и породили слухи о неверности Джастина. К тому же в баре он был без кольца.

Джастин и Джессика отправились на прогулку по своему району. Было холодно, но они выглядели уютно и держались за руки. Оба были в отличном настроении, улыбались и болтали, — рассказал источник журналу People. 

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После случая с Венрайт Тимберлейк официально извинился: он признался, что выпил лишнего и "совершил ошибку".

Несколько недель назад я сильно ошибся. Но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. В ту ночь я слишком много выпил и сожалею о своем поведении. Не такой пример я хочу подавать своему сыну. Приношу извинения моей прекрасной жене и семье за то, что поставил их в такую неловкую ситуацию. Сейчас я стараюсь стать лучшим отцом и мужем настолько, насколько могу, — написал на своей странице Джастин. Инсайдеры сообщали, что Джессика мужа "поняла и простила".

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Отношения, Джессика Бил, Джастин Тимберлейк, Знаменитости.
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