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Жена Тимура Мирошниченко очаровала сеть фотографиями новорожденного сына

Жена Тимура Мирошниченко очаровала сеть фотографиями новорожденного сына
14:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Инна Мирошниченко опубликовала целую серию трогательных фотографий сына на своей странице в инстаграме.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом. 19 января его жена Инна родила сына, который появился на свет на 42-й неделе беременности.

В публикации звездная мамочка рассказала, как проходили ее роды и призналась, что рождение сына далось ей гораздо легче, чем рождение дочери.

Звездные супруги Мирошниченко не из тех, кто долго скрывает своих малышей от публики. Они практически сразу после рождения показали миру свою дочь Мию, а теперь так же быстро поделились радостной новостью о рождении сына Марка. 

 
 
 
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Ровно 2 года назад 21.01.2018 мы создали нашу #InTimFamily. Эти 2 года были такими же яркими, как та вечеринка. Много музыки, много людей, много улыбок и ноль забот. Ты всё взял на себя, оставив мне только муки выбора платья. Как в день свадьбы, так и все два года после. С тобой я самая беззаботная девочка в мире. Нам 2 года и у нас уже 2 детей. Мы не теряем времени даром⠀ Я люблю тебя всем сердцем и до сих пор удивляюсь, что ты существуешь! Мужчина Моей Мечты! Ни разу ни на секунду я не усомнилась в том, что ты лучший! Спасибо тебе за два года в сказке! Я хочу прожить еще две вечности с тобой! Нарожать тебе много детей, пересмотреть с тобой все серии любимых сериалов в обнимку, увидеть все самые невероятные уголки этой планеты, и каждый день, как и все прежде, слышать твоё «я так тебя люблю»! С годовщиной тебя, муж @timur.miroshnychenko Photo: @ph.kovalenko_tainstvo И личный архив

Публикация от Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)

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Также Инна поздравила мужа с годовщиной брака. Звездная пара празднует 2 года супружеской жизни.

Нам 2 года и у нас уже 2 детей. Мы не теряем время зря. Я люблю тебя всем сердцем и до сих пор удивляюсь, что ты существуешь! Муж Моей Мечты! Ни разу ни на секунду я не сомневалась в том, что ты лучший! Спасибо тебе за два года в сказке, – написала в публикации Инна.

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Знаменитости, Новорожденные, Новорожденные дети, Инна Мирошниченко, Жена Тимура Мирошниченко.
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