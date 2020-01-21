Жена Тимура Мирошниченко очаровала сеть фотографиями новорожденного сына

Новости шоу бизнеса:Инна Мирошниченко опубликовала целую серию трогательных фотографий сына на своей странице в инстаграме.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом. 19 января его жена Инна родила сына, который появился на свет на 42-й неделе беременности.

В публикации звездная мамочка рассказала, как проходили ее роды и призналась, что рождение сына далось ей гораздо легче, чем рождение дочери.

Звездные супруги Мирошниченко не из тех, кто долго скрывает своих малышей от публики. Они практически сразу после рождения показали миру свою дочь Мию, а теперь так же быстро поделились радостной новостью о рождении сына Марка.

Также Инна поздравила мужа с годовщиной брака. Звездная пара празднует 2 года супружеской жизни.

Нам 2 года и у нас уже 2 детей. Мы не теряем время зря. Я люблю тебя всем сердцем и до сих пор удивляюсь, что ты существуешь! Муж Моей Мечты! Ни разу ни на секунду я не сомневалась в том, что ты лучший! Спасибо тебе за два года в сказке, – написала в публикации Инна.