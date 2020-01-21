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Что мы знаем о дочери Кэмерон Диас? Новые детали (Фото)

Что мы знаем о дочери Кэмерон Диас? Новые детали (Фото)
14:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Западные СМИ рассекретили имя, дату и место рождения дочери голливудской актрисы.

Голливудская актриса и модель Кэмерон Диас порадовала поклонников неожиданной новостью. 30 декабря 2019 года знаменитость впервые стала мамой.

Тогда актриса на своей официальной странице в Instagram написала, что они с супругом очень счастливы, и заверила, что они не намерены публиковать фотографии малышки и делится более подробной информацией. Новых деталей о девочке звезды не раскрывали, отметили лишь, что ребенок "очень милый".

И вот сейчас появились некоторые подробности о новорожденной. 

В распоряжении издания The Blast оказалась фотография свидетельства о рождении девочки: она родилась 30 декабря 2019 года в 14.00 в частном медицинском центре Cedars-Sinai, расположенном в Беверли-Гроув.

 
 
 
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Cameron Diaz & Benji Madden’s new baby has a Drew Barrymore connection! // #linkinbio

Публикация от The Blast (@blast)

Также звездные родители рассекретили полное имя наследницы - малышку назвали Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр. Поклонники Диас углядели в этом отсылку к ее подруге Дрю Бэрримор: когда-то Дрю выпустила собственную биографию под названием Wildflower, что и переводится как "дикий цветок".

Кроме этого, графа "биологическая мать" в документе скрыта из соображений конфиденциальности, а в графе "отношение к ребенку" стоит: "доверенность". Это подтверждает тот факт, что актриса воспользовалась услугами суррогатной матери.

Популярная модель plus-size Эшли Грэм стала матерью (Фото)

"Они наслаждаются новой жизнью и все время проводят с дочерью. Выходят из дома по очереди, один из родителей всегда находится с малышкой. Они проводят время со своими семьями и близкими друзьями дома и не выводят дочь на улицу, потому что сейчас сезон гриппа", - рассказал инсайдер из близкого окружения Кэмерон Диас.

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Все по теме:

Кэмерон Диас, Американская актриса, Бенджи Мэдден, Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр.
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