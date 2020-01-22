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Среда, 22.01.2020
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Тейлор Свифт рассказала о тяжелой болезни своей матери

Тейлор Свифт рассказала о тяжелой болезни своей матери
16:23 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:У 62-летней матери американской певицы обнаружили опухоль мозга

Семья американской певицы Тейлор Свифт столкнулась с тяжелым испытанием. Ранее 30-летняя звезда рассказывала, что оба ее родителя лечились от рака, а в новом интервью для Variety она призналась, что ее маме поставили страшный диагноз - опухоль головного мозга.

"Каждый любит свою маму; для каждого мама важна. Но для меня она действительно движущая сила. Почти каждое решение, которое я принимаю, я сначала обсуждаю с ней. Заговорить о ее болезни было действительно важно, - сказала Свифт журналу. - Она проходила химиотерапию, и это достаточно сложно для человека. Пока она лечилась, у нее обнаружили опухоль головного мозга. И симптомы того, что человек переживает, когда у него опухоль головного мозга, не похожи на то, что мы когда-либо переживали с ее раком раньше. Так что для нас как для семьи это очень тяжелое время".

Певица призналась, что болезнь мамы заставила ее значительно сократить гастрольный график после выхода нового альбома "Lover".

"Я имею в виду, мы не знаем, чего ждать, - делится она. - Мы не знаем, какое лечение выберем".

 
 
 
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Here we are on said Xmas tree farm. And I just want to say that my parents are the real 90’s fashion icons. I have spoken.

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift)

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В новом альбоме Тейлор Свифт есть эмоциональная песня, посвященная болезни ее матери. Трек называется "Скоро тебе станет лучше" (Soon You’ll Get Better). "Каждую ночь я молюсь о тебе. Отчаявшиеся люди находят веру, так что теперь я тоже молюсь Иисусу. И я говорю: скоро тебе станет лучше", - поет Свифт.

Теперь звезда признается, что не может исполнять эту песню: "Эмоционально трудно с ней справиться.

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Тейлор Свифт, Американская певица, Болезнь матери.
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