Оззи Осборн признался, что болен неизлечимой болезнью: подробности

Новости шоу бизнеса:Легендарный британский рок-музыкант стал гостем шоу Good Morning America, во время которого признался, что в феврале прошлого года у него диагностировали болезнь Паркинсона.

Болезнь развилась после операции на шее. Сейчас певец больше всего стремится выздороветь и продолжить свою творческую карьеру в гастрольных турах.

71-летний культовый исполнитель сегодня, 21 января, обнародовал свою болезнь, борьба с которой длится около года. К счастью, болезнь Паркинсона у Оззи Осборна обнаружили на ранних стадиях, поэтому болезнь не прогрессирует, но ее симптомы более чем заметны.

Рок-легенда указал, что причиной заболевания стала травма на шее после падения во время своего последнего концерта в новогоднюю ночь 2018 года в Лос-Анджелесе. Музыканта прооперировали, а затем он стал чувствовать нервные боли.

Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, присущее людям пожилого возраста и тем, кто хронически получал травмы центральной нервной системы. Среди основных симптомов – тремор и замедленность движений, также заболевание может вызывать депрессивное состояние, проблемы со сном и памятью.

"Это Паркин 2, который является формой Паркинсона. Существует так много различных типов Паркинсона. Это не смертный приговор, но это влияет на нервы в теле. Это как у вас будет хороший день, потом еще один хороший день, а потом по-настоящему плохой день", – добавила жена Шэрон Осборн.

Сейчас он часто чувствует онемение руки и холод в ногах. Впереди у Оззи Осборна длительное лечение. Он уже обращался за медицинской помощью к множеству врачей в Америке, однако ни один из них не смог предоставить полноценную помощь звезде. Именно поэтому в апреле этого года его ждет поездка к швейцарскому профессору, который специализируется именно на этой форме болезни.

"Я никак не дождусь выздоровления, чтобы продолжить гастролировать. Мне это нужно. Музыка – мой наркотик", – признался певец.