Оззи Осборн признался, что болен неизлечимой болезнью: подробности

Болезнь развилась после операции на шее. Сейчас певец больше всего стремится выздороветь и продолжить свою творческую карьеру в гастрольных турах.

71-летний культовый исполнитель сегодня, 21 января, обнародовал свою болезнь, борьба с которой длится около года. К счастью, болезнь Паркинсона у Оззи Осборна обнаружили на ранних стадиях, поэтому болезнь не прогрессирует, но ее симптомы более чем заметны.

Рок-легенда указал, что причиной заболевания стала травма на шее после падения во время своего последнего концерта в новогоднюю ночь 2018 года в Лос-Анджелесе. Музыканта прооперировали, а затем он стал чувствовать нервные боли.

NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY

— (@GMA) 21 января 2020 г.