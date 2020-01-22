Лидия Таран поделилась трогательными снимками с дочерью (Фото)

Новости шоу бизнеса:Телеведущая Лидия Таран поделилась архивными семейными фото со своей 13-летней дочерью Василисой.

21 января сеть заполонили поздравления с Днем объятий. Многие звезды в этот день делились фотографиями с любимыми или детьми.

По этому случаю Лидия Таран опубликовала фото со своей дочерью, где они счастливо обнимаются.

Когда она была маленькой, у нас был игрушечный щенок. Если его случайно задеть, что я частенько делала, оно так громко и требовательно визжал – "Обними меня" и я думала – ну как могли создать такую надоедливую игрушку. И вот сейчас, спустя годы, я сама иногда напоминаю себе этого щенка, потому что все время прошу "Обними меня". Эти ранние подростки так быстро становятся независимыми, самостоятельными, и "маманенадообнимать", мне немного страшно даже. И грустно. Вспомнила эту историю, потому что день обнимашек, – написала в публикации Лидия.

В рождественский день Лидия опубликовала фото, где ее дочь позирует в костюме царя Ирода. Василиса в таком образе ходила колядовать в то время, как мама была на работе.

Василиса увлекается театром и литературой. Также девочка занимается плаванием и на своей странице в инстаграме делится с подписчиками достижениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Золото брасом, срібло вільним стилем #loveswimming Публикация от Vasylyna_Dom_ (@vasylyna_dom_46) 8 Дек 2018 в 4:32 PST

Звездная мама иногда берет ребенка с собой на работу. Василиса делится фотографиями с украинскими знаменитостями в инстаграме.

Из-за напряженного графика Лидии редко удается побыть дома с дочкой, поэтому если выпадает возможность вместе провести время, то они обязательно это делают.