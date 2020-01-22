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Среда, 22.01.2020
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Лидия Таран поделилась трогательными снимками с дочерью (Фото)

Лидия Таран поделилась трогательными снимками с дочерью (Фото)
17:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Телеведущая Лидия Таран поделилась архивными семейными фото со своей 13-летней дочерью Василисой.

21 января сеть заполонили поздравления с Днем объятий. Многие звезды в этот день делились фотографиями с любимыми или детьми.

По этому случаю Лидия Таран опубликовала фото со своей дочерью, где они счастливо обнимаются.

Когда она была маленькой, у нас был игрушечный щенок. Если его случайно задеть, что я частенько делала, оно так громко и требовательно визжал – "Обними меня" и я думала – ну как могли создать такую надоедливую игрушку. И вот сейчас, спустя годы, я сама иногда напоминаю себе этого щенка, потому что все время прошу "Обними меня". Эти ранние подростки так быстро становятся независимыми, самостоятельными, и "маманенадообнимать", мне немного страшно даже. И грустно. Вспомнила эту историю, потому что день обнимашек, – написала в публикации Лидия.

 
 
 
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Коли вона була маленька, в нас було іграшкове цуценя Якщо його ненароком зачепити, що я частенько й робила, воно так голосно і вимогливо вищало - «Обійми мене!» і я думала, - ну як могли створити таку набридливу іграшку І от зараз, через роки, я сама інколи нагадую собі це цуценя, бо весь час прошу її «Обійми мене» Ці ранні підлітки так швидко стають незалежні, самостійні і «маманетребаменеобіймати» мені трохи страшно навіть. І сумно згадала цю історію, бо ж день обнімашок Є ще в когось подібний досвід з підлітками? Як їх тепер обіймати? Підкрадатись, коли сплять, чекати?#лидиятаран #деньобіймів #hugsday #nationalhuggingday

Публикация от Лідія Таран Lidiya Taran (@lidiyataran)

В рождественский день Лидия опубликовала фото, где ее дочь позирует в костюме царя Ирода. Василиса в таком образе ходила колядовать в то время, как мама была на работе.

Василиса увлекается театром и литературой. Также девочка занимается плаванием и на своей странице в инстаграме делится с подписчиками достижениями.

 
 
 
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Золото брасом, срібло вільним стилем #loveswimming 

Публикация от Vasylyna_Dom_ (@vasylyna_dom_46)

Звездная мама иногда берет ребенка с собой на работу. Василиса делится фотографиями с украинскими знаменитостями в инстаграме.

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Из-за напряженного графика Лидии редко удается побыть дома с дочкой, поэтому если выпадает возможность вместе провести время, то они обязательно это делают.

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Дочь, Телеведущая, Снимки, Лидия Таран.
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