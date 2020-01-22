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Участница нового сезона "Голоса страны" попала в базу "Миротворца"
Участница нового сезона "Голоса страны" попала в базу "Миротворца"

Участница нового сезона "Голоса страны" попала в базу "Миротворца"

Участница нового сезона "Голоса страны" попала в базу "Миротворца"
19:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Участница первых слепых прослушиваний Василиса Старшова попала в список "Миротворца".

19 января в Украине состоялась долгожданная премьера шоу "Голос страны". По словам организаторов, 10 сезон будет очень насыщенным и особенным, поэтому будет иметь бешеный успех. И действительно, развлекательный проект приковал внимание всех украинцев, а представители "Миротворца" исследовали историю одной из участниц шоу.

Как известно, на кастинги "Голоса страны-10" пришла бывшая вокалистка группы "Ленинград" Василиса Старшова. Девушка не скрывала, что родом из Санкт-Петербурга и стремится получить новый опыт на украинском проекте. Она развернула кресла всех тренеров и выбрала команду Дана Балана. Однако ее участие в шоу оказалось под угрозой, ведь девушка посещала оккупированный Крым, за что попала в базу "Миротворца".

По официальным данным, произошло это в августе 2016 года, когда полуостров уже был аннексирован Россией. Василиса Старшова приняла участие в фестивале "Золотая балка", который прошел в городе Балаклава. Таким образом вокалистка публично поддержала оккупацию Крыма.

Правоохранителям и представителям проекта "Голос страны" предоставили точное место жительства Василисы Старшовой в Киеве. В "Миротворце" отмечают, что пребывание девушки в Украине – невозможно, ведь она "сознательно действовала против национальной безопасности, мира, безопасности людей и международного права".

 
 
 
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Здароваааааа ребзя У меня для вас чудесные новости! Я участвую в ШОУ проекте @goloskrainy_official  В это воскресенье 19 января в 21:00 на украинском первом канале @1plus1_ua смотрите меня. Прикреплю в сториз ссылку прямого эфира, кто не сможет посмотреть онлайн - выложу чуть позже видео с ютьюба. Кто скучал по бешеной собаке - она снова в деле! P.s Предлогаю собраться здесь после эфира и пообщаться / обсудить Благодарю всех кто со мной. #vasilisalive #goloskrainy #goloskrainy_official #1+1 #thevoice #voice #singer #star #kiev #ukraine #music #show #бешенаясобака #vasilisastarshova #sayvasilisa

Публикация от VASILISA (@vasilisastarshova)

"Голос країни" 10 сезон 1 выпуск: как стартовало вокальное шоу (Видео)

На данный момент ни Василиса Старшова, ни организаторы “Голоса страны-10” не прокомментировали заявление. Продолжит ли скандальная артистка участие в шоу – пока тоже неизвестно.

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Певица, Голос страны, Миротворец, Василиса Старшова.
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