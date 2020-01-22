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Среда, 22.01.2020
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Катя Осадчая предстала в необычном образе (Фото)

Катя Осадчая предстала в необычном образе (Фото)
19:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Телеведущая Екатерина Осадчая в очередной раз прибегла к экспериментам с внешним видом.

Украинская знаменитость Екатерина Осадчая любит экспериментировать с образами, меняя наряды и головные уборы. Недавно звезда поразила ярким перевоплощением и примерила парик с темными короткими волосами. А теперь надела кимоно и вызвала активное обсуждение своего наряда в сети.

На днях она опубликовала фото на своей странице в инстаграме, на котором позирует в черно-белом кимоно. На голове у знаменитости венок из красных цветов по бокам, и золотистым цветком посередине. Естественный макияж и искренняя улыбка гармонично дополнили ее образ.

Публикация была посвящена выходу нового сезона программы "Светская жизнь", которая в этом году празднует свое пятнадцатилетие.

Украинская телеведущая Катя Осадчая похвасталась снимками с отдыха (Фото)

На старт, внимание, марш ... "Светская жизнь" скоро в эфире. К новому сезону готовы. Этот год для нас юбилейный, поэтому готовим для вас много сюрпризов. Начинаем снимать, – написала в посте Катя.

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Образ, Телеведущая, Наряд, Екатерина Осадчая, Кимоно.
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