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Среда, 22.01.2020
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Королева Летиция поразила стильным бюджетным нарядом (Фото)

Королева Летиция поразила стильным бюджетным нарядом (Фото)
21:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Королева Испании показывает, что и в наряде с масс-маркета можно выглядеть элегантно.

Одежда от масс-маркетов также может выглядеть элегантно. Это доказала испанская королева Летиция, которая для публичного выхода выбрала платье за 70 долларов (1700 гривен).

В Мадриде состоялось запланированное открытие Международной туристической ярмарки FITUR 2020.

Согласно снимкам, которые уже попали в сеть, Летиция в который раз сумела стать звездой светского события. Помог ей в этом стильный и в то же время элегантный наряд. Ее Величество красовалась в черном шифоновом платье с разноцветным принтом. Одежду королева Летиция охотно дополнила терракотовыми туфлями на каблуках, которые добавили изысканности ее виду. Идеальная укладка волос, макияж и лаконичные украшения из королевской коллекции завершили look испанской модницы.

В кожаных брюках: королева Летиция выбрала для себя смелый образ (Фото)

Известно, что платье Летиция выбрала из новой коллекции Massimo Dutti. По официальной информации, наряд стоит 70 долларов, что в гривневом эквиваленте составляет 1700. Поэтому королева Летиция вызвала восторг у испанцев, которые с легкостью могут повторить ее образ.

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Стиль, Образ, Наряд, Королева Испании, Королева Летиция.
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