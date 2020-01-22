Королева Летиция поразила стильным бюджетным нарядом (Фото)

Одежда от масс-маркетов также может выглядеть элегантно. Это доказала испанская королева Летиция, которая для публичного выхода выбрала платье за 70 долларов (1700 гривен).
В Мадриде состоялось запланированное открытие Международной туристической ярмарки FITUR 2020.
Согласно снимкам, которые уже попали в сеть, Летиция в который раз сумела стать звездой светского события. Помог ей в этом стильный и в то же время элегантный наряд. Ее Величество красовалась в черном шифоновом платье с разноцветным принтом. Одежду королева Летиция охотно дополнила терракотовыми туфлями на каблуках, которые добавили изысканности ее виду. Идеальная укладка волос, макияж и лаконичные украшения из королевской коллекции завершили look испанской модницы.
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On January 22, Queen Letizia presided over the opening of the 40th edition of the International Tourism Fair in Madrid. . FITUR is the first annual event for world tourism professionals and the leading fair for the receptive and outgoing Latin American markets. Its main axes continue to be Sustainability, technology, and specialization. . For its 40th edition, South Korea was chosen as a partner country. . . #queenletizia #reinaletizia #queenletiziaofspain #reinadespaña #letiziaortiz #royalfamily #spainroyals #queenraniastyle #fitur #fitur2020 #españa #queenleticia
Известно, что платье Летиция выбрала из новой коллекции Massimo Dutti. По официальной информации, наряд стоит 70 долларов, что в гривневом эквиваленте составляет 1700. Поэтому королева Летиция вызвала восторг у испанцев, которые с легкостью могут повторить ее образ.