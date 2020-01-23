Скачать
Четверг, 23.01.2020
Зеленский прилетел в Израиль: что в планах у президента (Фото)
Зеленский прилетел в Израиль: что в планах у президента (Фото)
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Михайлюк набрал 13 очков: Дейтройт обыграл Сакраменто
Михайлюк набрал 13 очков: Дейтройт обыграл Сакраменто
23 января - приметы и обряды на Григорьев день
23 января - приметы и обряды на Григорьев день

Наряд Милли Бобби Браун раскритиковали в Сети

Наряд Милли Бобби Браун раскритиковали в Сети
09:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пользователи пытаются понять, что именно старит Браун.

Публика считает, что 15-летняя актриса выглядит на 35.

В субботу звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун блеснула на ковровой дорожке церемонии вручения Премии Гильдии актеров. Звезда пришла в белом костюме от Louis Vuitton, с бриллиантами на шее и запястьях.

Все как я хотела. Я хотела выглядеть мужественно, но в женском образе, — прокомментировала свой look Браун. Однако изысканный наряд не спас ее от потока критики: пользователи удивляются, как юной актрисе удается выглядеть лет на 20 старше.

"Ее стилистов надо уволить! Они делают из нее взрослую тетку", "Она выглядит как Селин Дион или Натали Портман", "Я не вижу здесь 15-летнюю девочку", "Раньше Милли Бобби Браун выглядела как ребенок, который любит кушать вафли, а теперь как многодетная мать с ипотекой", "Она больше похожа на Мерил Стрип, чем сама Мерил Стрип", "Вайнона Райдер выглядит моложе нее", — пишут в комментариях пользователи. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

awkward anxious girl

Публикация от (@milliebobbybrown)

Королева Летиция поразила стильным бюджетным нарядом (Фото)

Очевидно, молодой актрисе сделали довольно "взрослый" макияж с плотным покрытием, ее волосы консервативно уложили на прямой пробор, подчеркнули декольте. Силуэт платья и стрелки на брюках также делают Милли довольно серьезной, а обилие бриллиантов добавляет ей не только статусности, но и возраста.

Хотя это не первый случай, когда Браун критикуют за слишком взрослый вид. Ее look на "Золотом глобусе" также сочли подобранным не по возрасту. Критики добрались и до Instagram звезды, где продолжают указывать ей на ошибки в выборе одежды. Некоторые пользователи сделали вывод, что Браун выглядит старше, потому что излишне подчеркивает свою сексуальность, что на 15-летнем подростке выглядит всегда неуместно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Критика, Милли Бобби Браун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
02 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
03 Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Президент Швейцарии посетит Украину для обсуждения новой программы помощи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Печальная ситуация на фронте: погиб украинский военный
Ситуация на фронте: погиб украинский военный
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь