Наряд Милли Бобби Браун раскритиковали в Сети

Новости шоу бизнеса:Пользователи пытаются понять, что именно старит Браун.

Публика считает, что 15-летняя актриса выглядит на 35.

В субботу звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун блеснула на ковровой дорожке церемонии вручения Премии Гильдии актеров. Звезда пришла в белом костюме от Louis Vuitton, с бриллиантами на шее и запястьях.

Все как я хотела. Я хотела выглядеть мужественно, но в женском образе, — прокомментировала свой look Браун. Однако изысканный наряд не спас ее от потока критики: пользователи удивляются, как юной актрисе удается выглядеть лет на 20 старше.

"Ее стилистов надо уволить! Они делают из нее взрослую тетку", "Она выглядит как Селин Дион или Натали Портман", "Я не вижу здесь 15-летнюю девочку", "Раньше Милли Бобби Браун выглядела как ребенок, который любит кушать вафли, а теперь как многодетная мать с ипотекой", "Она больше похожа на Мерил Стрип, чем сама Мерил Стрип", "Вайнона Райдер выглядит моложе нее", — пишут в комментариях пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram awkward anxious girl Публикация от (@milliebobbybrown) 20 Янв 2020 в 2:33 PST

Очевидно, молодой актрисе сделали довольно "взрослый" макияж с плотным покрытием, ее волосы консервативно уложили на прямой пробор, подчеркнули декольте. Силуэт платья и стрелки на брюках также делают Милли довольно серьезной, а обилие бриллиантов добавляет ей не только статусности, но и возраста.

Хотя это не первый случай, когда Браун критикуют за слишком взрослый вид. Ее look на "Золотом глобусе" также сочли подобранным не по возрасту. Критики добрались и до Instagram звезды, где продолжают указывать ей на ошибки в выборе одежды. Некоторые пользователи сделали вывод, что Браун выглядит старше, потому что излишне подчеркивает свою сексуальность, что на 15-летнем подростке выглядит всегда неуместно.