Актриса Сара Хайланд ответила на критику в сети и объяснила, почему пропала из "Американской семейки"

Новости шоу бизнеса:Актриса поделилась яркими снимками в Instagram, но столкнулась с неожиданной критикой в свой адрес.

На днях Сара Хайланд посетила церемонию вручения премии SAG Awards 2020. 29-летняя актриса прошлась по красной дорожке в оригинальном мини-платье с цветочным принтом и длинным шлейфом.

"Переборщила с автозагаром", — написал нетактичный подписчик.

В следующий раз, когда я окажусь на солнце, я попрошу его быть со мной помягче… — заявила Хайланд. Похоже, тот, кто написал негативный комментарий, не знал, что Сара только недавно вернулась из отпуска, который проводила в жаркой Мексике.

Впрочем, эффектный загар актрисы — это далеко не самое важное, что волнует ее поклонников. Зрители "Американской семейки" забили тревогу: Хейли Данфи, героиня Сары Хайланд, неожиданно пропала из популярного шоу. Девушка не появилась ни в одном из четырех эпизодов финального сезона, которые уже показали по ТВ.

Озадаченные фанаты напрямую спросили у актрисы в Twitter, почему Хейли пропустила так много серий. Вероятно, поклонники подумали, что отсутствие Хайланд на съемочной площадке связано с ее проблемами со здоровьем — с детства она страдает дисплазией почек.

Однако Хайланд не стала откровенничать с подписчиками и ответила в шутливой манере.

Очевидно, я была очень занята заботой о близнецах, — написала она. Напомним, что у Хейли Данфи в десятом сезоне родились сразу двое малышей.