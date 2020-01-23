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Актриса Сара Хайланд ответила на критику в сети и объяснила, почему пропала из "Американской семейки"

Актриса Сара Хайланд ответила на критику в сети и объяснила, почему пропала из "Американской семейки"
10:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Актриса поделилась яркими снимками в Instagram, но столкнулась с неожиданной критикой в свой адрес.

На днях Сара Хайланд посетила церемонию вручения премии SAG Awards 2020. 29-летняя актриса прошлась по красной дорожке в оригинальном мини-платье с цветочным принтом и длинным шлейфом. 

"Переборщила с автозагаром", — написал нетактичный подписчик.

В следующий раз, когда я окажусь на солнце, я попрошу его быть со мной помягче… — заявила Хайланд. Похоже, тот, кто написал негативный комментарий, не знал, что Сара только недавно вернулась из отпуска, который проводила в жаркой Мексике.

Впрочем, эффектный загар актрисы — это далеко не самое важное, что волнует ее поклонников. Зрители "Американской семейки" забили тревогу: Хейли Данфи, героиня Сары Хайланд, неожиданно пропала из популярного шоу. Девушка не появилась ни в одном из четырех эпизодов финального сезона, которые уже показали по ТВ. 

 
 
 
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Don’t miss these precious babies on an encore of #ModernFamily tonight at 9|8c!

Публикация от Modern Family (@abcmodernfam)

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Озадаченные фанаты напрямую спросили у актрисы в Twitter, почему Хейли пропустила так много серий. Вероятно, поклонники подумали, что отсутствие Хайланд на съемочной площадке связано с ее проблемами со здоровьем — с детства она страдает дисплазией почек.

Однако Хайланд не стала откровенничать с подписчиками и ответила в шутливой манере.

Очевидно, я была очень занята заботой о близнецах, — написала она. Напомним, что у Хейли Данфи в десятом сезоне родились сразу двое малышей.

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Актриса, Критика, Знаменитость, Сара Хайланд.
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