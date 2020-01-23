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Скоропостижно скончался сын известной актрисы Раисы Рязановой

Скоропостижно скончался сын известной актрисы Раисы Рязановой
11:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:У 75-летней народной артистки Раисы Рязановой, сыгравшей Антонину в фильме "Москва слезам не верит", скоропостижно умер единственный сын.

В 51-летнем возрасте умер российский актер Даниил Перов. О смерти сына известной российской актрисы Раисы Рязановой стало известно вечером, 22 января. Причина смерти – обрыв тромба.

Об этом сообщили на сайте "Содружество актеров Таганки".

"Внезапно умер наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Даниил Перов. Невозможно осознать и принять эту потерю, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Даниила. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", – отмечается в сообщении. 

Что о нем известно: фильмография и личная жизнь

Даниил Перов – сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова. Родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году окончил школу-студию МХАТ. Работал в театре "Модерн", с 1994 года служил в театре "Содружество актеров Таганки" под руководством Николая Губенко.

Впервые появился на экранах в 1973 году, сыграв роль в фильме "Письмо из юности". Будучи школьником, продолжал появляться на экране. В 1981 году сыграл главную роль в социальной драме "Хочу, чтобы он пришел".

Заметными юношескими работами стали роли в картинах "Марка страны Гонделупы", "Инспектор ГАИ", "Чужой звонок". В детстве и юности занимался спортом дзюдо и тяжелой атлетикой.

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Работал на радио. Участвовал в цикле программ "Четыре четверти" в студии "Лига звука", "Маленький Принц", "Кентервильское привидение". В 2002 году исполнил главную роль в военной драме "Моя граница".

Последние годы Перов все чаще работал в театрах, впрочем, его фильмография насчитывает довольно много кинокартин. Среди них роли в сериалах "Всегда говори всегда", "Универ", "Леди Бомж", "Марш Турецкого", "Отель Елеон" и другие.

С 2011 года руководил московским театром-студией "Профили". Личную жизнь Даниил Перов скрывал. Был женат, у пары родился сын Андрей, он также стал актером, окончив Институт современных искусств.

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Смерть, Актер, Знаменитость, Раиса Рязанова, Актриса Раиса Рязанова, Даниил Перов.
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