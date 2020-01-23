Кейт Миддлтон откровенно рассказала о тяжелой материнской доле

Новости шоу бизнеса:Вчера она посетила детский центр Эли и Карео, оказывающий поддержку детям с особенностями развития и их семьям.

Герцогиня посетила детский центр в Кардиффе.

Кейт Миддлтон начала работу над своим новым проектом "5 главных вопросов", в рамках которого она планирует путешествовать по Великобритании и помогать людям. Герцогиня знакомится с родителями по всей стране и собирает мнения о воспитании детей, чтобы "выявить ключевые проблемы и начать работу над ними".

Кейт пообщалась с местными родителями и поделилась своим материнским опытом. Герцогиня Кембриджская вспомнила, как некоторое время жила в Уэльсе, когда только родила принца Джорджа.

Уильям тогда работал в поисково-спасательной службе Королевских ВВС. Мы приехали сюда, я была с крошечным ребенком на руках. Я чувствовала себя изолированной, отрезанной от мира. Семьи рядом не было, Уильям часто оставался на ночных сменах. Если бы тогда мне попался подобный детский центр… — поделилась Кейт.

Также в рамках визита герцогиня поиграла с детьми и посетила экскурсию по центру: посмотрела столовую, игровую комнату и детскую площадку. Перед отъездом Кейт пообещала, что снова вернется в Кардифф, но уже с детьми.