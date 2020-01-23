От Меган Маркл все уходят: уже девятая помощница решила уволиться (Фото)

Новости шоу бизнеса:После королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл прошло менее 2 лет, а от сотрудничества с герцогами Сассекскими уже успели отказаться 9 работников.

На днях стало известно, что с престижной должности уволилась руководительница благотворительного фонда Натали Кэмпбелл.

По данным The Sun, Натали Кэмпбелл была главой благотворительного фонда герцогов Сассекских. До этого женщина работала на принца Уильяма и Кейт Миддлтон, однако их родственники предложили более выгодные условия, поэтому Натали без колебаний перешла на работу к Меган Маркл. Именно благодаря ей представительница монархии написала кулинарную книгу и выдала ее в Лондоне.

Но не прошло и года, как помощница герцогини написала заявление на увольнение. Причиной стал не строптивый характер Меган Маркл, о котором уже ходят легенды, а перспективная работа. По данным СМИ, уже с марта 2020 года Натали Кэмпбелл станет генеральным директором компании по производству воды Belu.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalie Campbell (@nataliedcampbell) 24 Май 2019 в 6:24 PDT

"Миру нужно больше предприятий, которые ставят окружающую среду, права человека и устойчивую практику в основу своих ценностей и деятельности. Я не могу дождаться, чтобы приступить к новой работе", – прокомментировала увольнение Натали Кэмпбелл.

Это уже девятая помощница Меган Маркл, которая уволилась. Ранее по меньшей мере три няни отказались от работы с герцогиней Сассекской. Все в один голос заявляли, что американка имеет невыносимый характер и даже не давала им держать маленького Арчи на руках. Кроме этого, из дворца ушел пилот королевы, который утверждал, что в то время беременная Меган Маркл превратила его работу в курьера.

Немалый резонанс вызвало увольнение Саманты Коэн, которую принимала на работу Елизавета II в 2002 году. Помощница работала на Ее Величество 17 лет, однако не смогла поладить с герцогами Сассекскими. Неофициальной причиной увольнения Саманты Коэн стал скандал с участием Гарри и Меган по использованию частных самолетов. Сейчас австралийка стала представительницей благотворительной организации Cool Earth, которая занимается проблемами экологии.