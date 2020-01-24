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Актеры Джон Красински и Брайан Баумгартнер вспомнили былые времена (Фото)

Актеры Джон Красински и Брайан Баумгартнер вспомнили былые времена (Фото)
07:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Джон Красински (Джим Халперт) и Брайан Баумгартнер (Кевин Мэлоун) встретились в Нью-Йорке и поделились этим теплым моментом в социальных сетях.

Поклонники "Офиса" накануне неожиданно получили небольшой подарок от актеров любимого сериала. 

Красински опубликовал их совместное фото в Instagram, добавив подпись:

Прекрасно было провести сегодня время с этим джентльменом. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

‪Lovely to spend some time with this gentleman today. ‬

Публикация от John Krasinski (@johnkrasinski)

 

Поклонники актера были очень взволнованы таким мини-воссоединением и сразу начали гадать, не кроется ли за ним нечто большее. Так что в итоге одна часть подписчиков просто радовалась за вновь встретившихся давних коллег, а другая строила предположения о том, что все это может значить.

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И Баумгартнер нисколько не пролил свет на причину встречи с Красински, а вместо этого просто поделился ответным фото, правда, сделанным еще во время вечеринки "Офиса" в Скрантоне. На фото кроме Джона и Брайана также изображена Дженна Фишер, сыгравшая Пэм Бисли.

Кстати, совсем скоро Баумгартнера ждет более масштабное воссоединение с коллегами по "Офису". Вместе с Рэйном Уилсоном (Дуайт Шрут), Анджелой Кинси (Анджела Мартин), Кридом Брэттоном (играл сам себя) и Фишер Брайан примет участие в благотворительном мероприятии в Голливуде, которое будет направлено на сбор средств для пострадавшей от лесных пожаров Австралии.

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Все по теме:

Актеры, Знаменитости, Джон Красински, Киноактеры, Брайан Баумгартнер.
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