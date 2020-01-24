Актеры Джон Красински и Брайан Баумгартнер вспомнили былые времена (Фото)

Новости шоу бизнеса:Джон Красински (Джим Халперт) и Брайан Баумгартнер (Кевин Мэлоун) встретились в Нью-Йорке и поделились этим теплым моментом в социальных сетях.

Поклонники "Офиса" накануне неожиданно получили небольшой подарок от актеров любимого сериала.

Красински опубликовал их совместное фото в Instagram, добавив подпись:

Прекрасно было провести сегодня время с этим джентльменом.

Поклонники актера были очень взволнованы таким мини-воссоединением и сразу начали гадать, не кроется ли за ним нечто большее. Так что в итоге одна часть подписчиков просто радовалась за вновь встретившихся давних коллег, а другая строила предположения о том, что все это может значить.

И Баумгартнер нисколько не пролил свет на причину встречи с Красински, а вместо этого просто поделился ответным фото, правда, сделанным еще во время вечеринки "Офиса" в Скрантоне. На фото кроме Джона и Брайана также изображена Дженна Фишер, сыгравшая Пэм Бисли.

Кстати, совсем скоро Баумгартнера ждет более масштабное воссоединение с коллегами по "Офису". Вместе с Рэйном Уилсоном (Дуайт Шрут), Анджелой Кинси (Анджела Мартин), Кридом Брэттоном (играл сам себя) и Фишер Брайан примет участие в благотворительном мероприятии в Голливуде, которое будет направлено на сбор средств для пострадавшей от лесных пожаров Австралии.