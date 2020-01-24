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Тина Кароль рассказала, как голодала после смерти мужа

Тина Кароль рассказала, как голодала после смерти мужа
13:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда рассказала не только о горестной утрате мужа, но и о финансовых проблемах, которые ее постигли после смерти любимого.

Украинская исполнительница Тина Кароль стала гостьей нового выпуска программы "Слава+", которая выходит на ютуб-канале "Люкс ФМ". 

По словам исполнительницы, все ее активное творчество в свое время было обусловлено тем, что когда не стало Евгения Огира, у нее с сыном почти не осталось сбережений на жизнь. Ведь все пошло на лечение, и их параллельно еще ограбили в банке.

У меня там осталась тройка долларов. И все. Дальше – кто ты? Сдаться? Или не сдаться? Но это не о нас – сдаться, – заявила артистка.

Тина Кароль поделилась, что ее муж Евгений боролся с болезнью (муж умер от рака желудка в 2013 году, – LifeStyle 24) до конца. Даже тогда, когда уже сознание было таково, что он ничего не понимал.

"Рука уже не двигалась, он не владел своим телом. Он пытался мозгом держать все в голове. Он мне не рассказывал, где кто делал ремонт, где какая проводка, где лежат деньги, где какие отношения, у кого какие бартеры, кто давал предоплату, кто не давал. И он пытался продавать концерт. Я у него забрала телефон, потому что это уже было беспамятство", – объяснила звезда.

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Из-за этого Тина Кароль так и не успела получить от мужа завещание, а делать это его рукой без его же сознания – отказалась.

"У нас было общее имущество и он настолько не хотел уходить, что не позаботился о том, чтобы подписать завещание заранее. И я не смогла это сделать за него. У меня была возможность сделать это а-ля его рукой за него, но я не позволила этому случиться. Я знала, что у меня будут проблемы. И у меня есть проблемы с имуществом, по наследству, но мне ничто все эти проблемы по сравнению с честью и нашим всем, моей любовью к нему. Веня (их сын, – LifeStyle 24) был уже изолирован от него, и он ничего ему не сказал", – рассказала Тина.

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Тина Кароль, Знаменитости, Певица, Артистка.
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