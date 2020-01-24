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Самая сексуальная модель мира 2018 выступила против бодишейминга (Фото)

Самая сексуальная модель мира 2018 выступила против бодишейминга (Фото)
16:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитая американская модель Кейт Аптон в 2018 году впервые стала матерью – тогда она родила дочь Женевьеву.

Сейчас звезда призналась, что тяжело воспринимала свое тело после родов, но решила отпустить все эмоции и энергию на пользу семьи.

Самая сексуальная женщина мира по версии мужского глянца "Maxim" в своем инстаграме часто делится мгновениями материнства. Поэтому новое сообщение было посвящено бодишеймингу, ведь сама после родов стала часто подвергаться критике общества из-за изменений в фигуре. К публикации она добавила миловидное фото, где кормит грудью свою доченьку.

"Каждая женщина чувствует эту необходимость – заняться собой после рождения ребенка. В основном это связано с бесполезными и нереалистичными ожиданиями, которые прививаются нам через социальные сети. Я также чувствовала это из-за давления со стороны общества. Я честно пыталась раньше вернуться к тренировкам, хотела следить за своим питанием и ждала, когда килограммы наконец начнут таять. Но в какой-то момент осознала, насколько бессмысленный бодишейминг, и наконец расслабилась. Каждая молодая мама должна дать своему телу время на исцеление и насладиться этими волшебными моментами", – говорится в сообщении Кейт Аптон.

 
 
 
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Публикация от Kate Upton (@kateupton)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kate Upton (@kateupton)

 
 
 
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Публикация от Kate Upton (@kateupton)

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Модель добавила, что достаточно быстро поняла несколько простых вещей – в период отсутствия сна, грудного вскармливания, восстановления и гормональных изменений в организме ей не нужны дополнительные переживания за фигуру. Поэтому всю энергию, которую она тратила на борьбу с мнением людей, решила направить на свою семью.

Добавим, что 27-летняя модель вышла замуж в 2017 году за Джастина Верландера после трех лет отношений. Через год в ноябре она родила дочь Женевьеву, которая, по ее словам, полностью изменила ее жизнь. Благодаря ей она начала меньше времени уделять социальным сетям, больше обращать внимание на мужа и мир вокруг.

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Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Звезды, Материнство, Кейт Аптон, бодишейминг.
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