Сергей Притула высказался о самых громких скандалах Нацотбора 2019 (Фото)

Новости шоу бизнеса:8 февраля в Украине стартует первый полуфинал долгожданного Нацотбора Евровидение-2020.

Но пока организаторы шоу завершают последние подготовки, неизменный ведущий Сергей Притула решил прокомментировать скандалы, которые накалились в 2019 году.

В интервью Media Business Reports Сергей Притула признался, что многие хейтеры обвиняли его в непрофессионализме и даже называли виновником того, что Украина отказалась от участия в Евровидении-2019. Кроме этого, телеведущего травили за гомофобность и острые комментарии в прямом эфире. Эти заявления несколько рассмешили шоумена, а накануне нового Нацотбора он все же решил еще раз прокомментировать каждый из них.

Скандал с MARUV

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@eurovision.ua) 23 Фев 2019 в 1:16 PST

Как известно, в середине февраля 2019 года состоялся финал Национального отбора. По результатам голосования, победу одержала скандальная MARUV. Артистка неоднократно выступала в России и имела запланированные выступления перед Евровидением-2019. После резонансного обсуждения НОТУ и MARUV не пришли к согласию и не подписали контракт. Поэтому Украина во второй раз в истории конкурса отказалась от участия.

"Целый год нахожусь в комической ситуации, ведь все считают, что MARUV на Евровидение не поехала именно из-за меня. Дело же в том, что я вот этим своим ртом, которым зарабатываю деньги, объявил победителя Национального отбора. Ее зовут MARUV. На том рабочая часть закончилась – я закрыл рот и поехал домой. На следующий день MARUV не подписала контракт с НОТУ. Причем здесь я в этой схеме? Но все говорили, что я виноват. Недели две отрицал, объяснял, а потом надоело. Человеческая натура настолько неправильная – что ей что ни говори, она не хочет слышать. Ну хотите верить, что я такой всесильный в этой стране, чтобы решать, кому ехать на Евровидение, а кому нет, – пожалуйста. Может, оно и правда так", – пояснил Сергей Притула.

Дуэт ANNA MARIA

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@eurovision.ua) 18 Авг 2019 в 1:45 PDT

Еще один скандал разгорелся с сестрами Анной и Марией Опанасюк. Девушки дали интервью Роману Скрыпину, в котором не смогли ответить на вопрос: "Чей Крым". Также выяснилось, что мама дуэта ANNA MARIA имеет высокую должность в аннексированном Крыму и фактически работает на оккупантов. Поэтому Сергей Притула в прямом эфире продолжил эту тему. Впоследствии в сети телеведущего обвинили в разжигании конфликта.

"А что я спросил такого? Сказал, что удивительно, имея как бэкграунд родителей, работающих на оккупационную власть, не бояться идти на конкурс. Люди же по-разному реагируют на такие вещи. Они ответили, что, выбирая между конкурсом и родителями, выбрали бы родителей. Я спросил, почему они тогда выбрали конкурс. Не было ни одного вопроса, каким бы я их унизил или сказал, что они плохие дети или родители у них плохие... Одним словом, ни о чем не жалею. После того, как мне помахали пальцами и кулаками – мол, я оскорблял девочек – те себе спокойненько... полетели на фестиваль в Сочи представлять Украину", – добавил Сергей Притула.

KHAYAT и неудачная шутка Притулы

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@eurovision.ua) 16 Фев 2019 в 11:05 PST

Не обошли вниманием журналисты и довольно скандальную ситуацию, когда после выступления Андрея Хаята Сергей Притула обратил внимание на его образ. В комментарии ведущий вспомнил избиение артиста неизвестными, отметив, что понимает причину. Это вызвало бурю возмущения в сети.

"Думаю, была часть людей, которые разделяли мнение злых зрителей. А часть написала, что я все правильно делаю. В публичную плоскость, кажется, ничего не выносилось... Монро что-то писала, хотя и не совсем коллега. Если не ошибаюсь, то о Хаяте, которого я якобы оскорбил. Понимаете, перелом в обществе случился. Настолько оно сейчас... наэлектризованное. Что бы ни случилось, сразу взрыв. Я уже года четыре живу с осознанием, что не имею права на ошибку – сразу растопчут. И как я "угорал", когда на ровном месте начали раздувать конфликт", – вспомнил Сергей Притула.

Он добавил, что потушить резонансную спор смог сам KHAYAT. В сети он публично обратился ко всем "защитникам", попросив прекратить травлю и нападения на Сергея Притулу.

Однако ни один из трех громких скандалов не заставили телеведущего отказаться от проведения национального отбора. В 2020 году он, как и в предыдущие годы, будет объявлять конкурсантов в прямых эфирах и первым назовет имя победителя, который и представит страну на Евровидении. Полуфиналы отгремят 8 и 15 февраля, а вот грандиозный финал украинцы увидят уже 22 февраля.