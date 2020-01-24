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Невеста Виктора Павлика рассказала о свадьбе своей мечты (Фото)

Невеста Виктора Павлика рассказала о свадьбе своей мечты (Фото)
22:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Украинский певец совсем скоро пойдет к алтарю с избранницей Екатериной Репьяховой, которая младше него почти на 30 лет.

Девушка призналась, что пара планирует скромную свадьбу за пределами столицы и уже определилась, где проведет медовый месяц.

После более чем трех лет отношений Виктор Павлик со своим концертным директором Екатериной Репьяховой решился официально оформить брак. К алтарю пара планирует идти летом. Этот брак станет четвертым для украинского артиста. Его невеста, получившая кольцо от любимого еще в 2016 году, добросовестно готовится к свадебной церемонии, которая пройдет 10 июня.

Екатерина пообщалась с журналистами издания theLime и раскрыла детали предстоящей свадьбы. Как утверждает невеста, влюбленные планируют скромное празднование в кругу самых близких, среди которых не будет звездных коллег ее знаменитого мужа.

"Это будет европейская свадьба без застолья, без тостов, без конкурсов. Будет небольшая церемония и фуршет. Гуляний до утра не будет. Из знаменитостей никого приглашать тоже не будем, цель свадьбы не в этом. В целом все будет скромно и пройдет в небольшом кругу родственников и ближайших друзей", – рассказала 25-летняя Екатерина.

 
 
 
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Публикация от  (@repyahovakate)

 
 
 
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Публикация от(@repyahovakate)  

По словам невесты, свадьба состоится не в Киеве. Однако на вопрос, пройдет ли церемония в Украине или за рубежом, она отвечать не стала. Место торжества будущие супруги решили держать в тайне, но уже запланировали свое романтическое путешествие.

"С планами на медовый месяц уже определились, но пока не станем разглашать. Это будет совсем непродолжительный отпуск, потому что уже запланировано очень много работы после свадьбы", – отметила Екатерина Репьяхова.

 
 
 
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Девушка призналась, что уже выбрала свое идеальное свадебное платье. Виктор Павлик увидит наряды невесты во время церемонии, как и положено мужчине по всем свадебным традициям.

Екатерина заверила, что пополнения в молодой семье ожидать стоит. Она очень хочет ребенка и не одного. С Виктором Павликом они уже даже определились с именами.

"Пока этот вопрос не актуален, так как сначала нужно пережить свадьбу. А что касается планов, через год-два посмотрим. Пока не готова ответить. Если бог даст, будет отлично. Мы будем очень рады", – рассказала девушка.

Что известно о романе Виктора Павлика?

Более двух лет Виктор Павлик встречался с 25-летней Екатериной Репяховой с 25-летней поклонницей Екатериной Репьяховой. Пара не спешила объявлять о своем романе, но когда информация просочилась в СМИ, артист подтвердил все слухи. Сама Екатерина призналась, что еще в 2016 году она получила кольцо от звездного возлюбленного и пока идти к алтарю не планирует, посвящая все свое время работе.

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Виктор Павлик понравился девушке еще в школьные годы, когда она с родителями ездила на отдых в Трускавец. Артист тогда выступал в городе, поэтому Екатерина Репьяхова была одной из тех, кто охотно шел на его концерты. Окончив университет, зажигательная украинка из Днепра решила все же признаться певцу в чувствах. Произошло это в Николаеве, во время его концерта. После встречи пара долгое время общалась, а Виктор Павлик постепенно знакомил родных с новой избранницей.

Екатерина не скрывает, что не все родственники были в восторге от ее избранника. Они переживали, что певец не оставит свою жену. Однако все же это случилось и почти 2 года Виктор Павлик с Екатериной живут в съемной квартире. Девушка уже подружилась со старшими детьми артиста, а вот младший Павел отказывается с ней общаться.

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Свадьба, Девушка, Невеста, Знаменитости, Виктор Павлик, Звезды.
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