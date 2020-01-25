Гвинет Пэлтроу продолжает удивлять своими "перлами": в этот раз она представила документальный фильм (Видео)

Новости шоу бизнеса:Женская анатомия вдохновляет актрису.

Компания Гвинет Пэлтроу Goop, специализирующаяся на товарах для здорового образа жизни, делает особый акцент на женских репродуктивных органах. В магазине бренда можно встретить необычные вибраторы, вагинальные нефритовые камни для восстановления гормонального баланса.

А недавно Пэлтроу успешно распродала партию ароматических свечей под названием "Пахнет как моя вагина", которые на самом деле пахнут цитрусом и кедром.

24 января выходит документальный сериал Гвинет под названием The Goop Lab With Gwyneth Paltrow, в котором она также уделяет внимание женскому интимному здоровью. В сериале актриса общается с психологами, сексологами и прочими экспертами по этой теме.

В преддверии премьеры Гвинет устроила закрытый показ, главной декорацией которого стала огромная цветочная вагина, на фоне которой охотно фотографировались гости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от(@gwynethpaltrow) 22 Янв 2020 в 12:09 PST

В то время как многие товары из Goop пользуются популярностью, немало пользователей считают идеи и продукцию Гвинет весьма сомнительными. Покупатели нефритовых камней уже подавали на звезду в суд за то, что "товар не работает". А частое упоминание вагины со стороны Пэлтроу смущает публику, и звезда получает много критики. Впрочем, как и поддержки: борцы за права женщин одобряют действия Гвинет и считают, что она привлекает внимание к важным темам.