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Гвинет Пэлтроу продолжает удивлять своими "перлами": в этот раз она представила документальный фильм (Видео)

Гвинет Пэлтроу продолжает удивлять своими "перлами": в этот раз она представила документальный фильм (Видео)
11:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

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Компания Гвинет Пэлтроу Goop, специализирующаяся на товарах для здорового образа жизни, делает особый акцент на женских репродуктивных органах. В магазине бренда можно встретить необычные вибраторы, вагинальные нефритовые камни для восстановления гормонального баланса.

А недавно Пэлтроу успешно распродала партию ароматических свечей под названием "Пахнет как моя вагина", которые на самом деле пахнут цитрусом и кедром.

24 января выходит документальный сериал Гвинет под названием The Goop Lab With Gwyneth Paltrow, в котором она также уделяет внимание женскому интимному здоровью. В сериале актриса общается с психологами, сексологами и прочими экспертами по этой теме.

В преддверии премьеры Гвинет устроила закрытый показ, главной декорацией которого стала огромная цветочная вагина, на фоне которой охотно фотографировались гости.

 
 
 
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Публикация от(@gwynethpaltrow)

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В то время как многие товары из Goop пользуются популярностью, немало пользователей считают идеи и продукцию Гвинет весьма сомнительными. Покупатели нефритовых камней уже подавали на звезду в суд за то, что "товар не работает". А частое упоминание вагины со стороны Пэлтроу смущает публику, и звезда получает много критики. Впрочем, как и поддержки: борцы за права женщин одобряют действия Гвинет и считают, что она привлекает внимание к важным темам.

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Все по теме:

Товар, Фильм, Знаменитости, Актриса, Гвинет Пелтроу, Анатомия, Женская анатомия.
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