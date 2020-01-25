До сих пор "бабочки" в животе: Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения (Фото)

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 25 января, шестой Президент Украины Владимир Зеленский празднует свой 42-й день рождения.

На страницах своего Инстаграма к мужу публично обратилась первая леди. Елена Зеленская растрогала сеть признанием, что их пылкие чувства и поддержка являются залогом совместного успеха и помогают паре преодолеть любые жизненные трудности.

Сегодня, 25 января, Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года. Этот знаковый день не могла обойти вниманием его супруга Елена Зеленская, которая во всем и всегда поддерживает своего мужа. Жена Президента Украины обратилась к имениннику на официальной странице в инстаграме, опубликовав совместное чувственное фото, дополнив его трогательным поздравлением.

Первая леди подчеркнула, что Владимир Зеленский настоящий мужчина, рядом с которым она чувствует себя защищенной и способной на, казалось бы, невозможное. Она заверила, что после 17 лет брака, до сих пор чувствует юношескую влюбленность и "бабочки" в животе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 25 Янв 2020 в 12:09 PST

"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом – настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся маленькими и нестрашными. Настоящий мужчина – тот, с которым по силам, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри", – написала Елена Зеленская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@olenazelenska_official) 20 Май 2019 в 7:27 PDT

Первая леди подчеркнула, что всегда готова поддержать мужа и при любых обстоятельствах будет оставаться на его стороне: "Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно – рука об руку, со взглядами, обращенными друг к другу".

Напомним, что с будущим мужем Елена Зеленская училась в параллельных классах в одной школе. Но познакомилась пара случайно уже после школы. Встреча произошла, когда оба были студентами и учились в разных институтах. Она аж восемь лет ждала признания, которое прозвучало после того, как пара пошла в кинотеатр и посмотрела там мелодраму.

Свадьбу Зеленские сыграли в 2003 году. Ныне же Елена и Владимир вместе воспитывают двоих детей – 15-летнюю Александру и 7-летнего Кирилла.