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Невероятно нежная: Тина Кароль очаровала фанатов милыми снимками (Фото)

Невероятно нежная: Тина Кароль очаровала фанатов милыми снимками (Фото)
16:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Тина Кароль неизменно поражает поклонников своим изысканным стилем и соблазнительными нарядами.

Народная артистка Украины Тина Кароль не боится экспериментировать со стилем. Звезда всегда откровенна со своими поклонниками. В последнее время ее наряды становятся все более соблазнительными, а красные губы добавляют Тине страстности.

Но бывают случаи, когда певица отходит от привычной соблазнительной одежды и яркого макияжа и показывает себя нежной и трогательной женщиной. В день своего 35-летия знаменитость поделилась с поклонниками серией теплых фото.

На опубликованных фотографиях артистка позирует, сидя на белом кубе, босиком. Она одета в теплые свитера oversize шоколадного и белого цветов.

 
 
 
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#tinakrol #тинакароль ph @little_puida

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#tinakarol #тинакароль ph @little_puida

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#tinakarol #тинакароль ph @little_puida

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

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Такой наряд придает ей нежности и женственности, а обнаженные стройные ноги подчеркивают привлекательность Тины. Для фотосессии она уложила волосы в легкие локоны и выбрала макияж в естественных тонах, сделав акцент на глаза.

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Тина Кароль, Стиль, Образ, Певица, Наряд.
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