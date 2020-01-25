Невероятно нежная: Тина Кароль очаровала фанатов милыми снимками (Фото)

Новости шоу бизнеса:Тина Кароль неизменно поражает поклонников своим изысканным стилем и соблазнительными нарядами.

Народная артистка Украины Тина Кароль не боится экспериментировать со стилем. Звезда всегда откровенна со своими поклонниками. В последнее время ее наряды становятся все более соблазнительными, а красные губы добавляют Тине страстности.

Но бывают случаи, когда певица отходит от привычной соблазнительной одежды и яркого макияжа и показывает себя нежной и трогательной женщиной. В день своего 35-летия знаменитость поделилась с поклонниками серией теплых фото.

На опубликованных фотографиях артистка позирует, сидя на белом кубе, босиком. Она одета в теплые свитера oversize шоколадного и белого цветов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakrol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 23 Янв 2020 в 10:29 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 21 Янв 2020 в 12:50 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 21 Янв 2020 в 11:13 PST

Такой наряд придает ей нежности и женственности, а обнаженные стройные ноги подчеркивают привлекательность Тины. Для фотосессии она уложила волосы в легкие локоны и выбрала макияж в естественных тонах, сделав акцент на глаза.