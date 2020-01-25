Невероятно нежная: Тина Кароль очаровала фанатов милыми снимками (Фото)

Народная артистка Украины Тина Кароль не боится экспериментировать со стилем. Звезда всегда откровенна со своими поклонниками. В последнее время ее наряды становятся все более соблазнительными, а красные губы добавляют Тине страстности.
Но бывают случаи, когда певица отходит от привычной соблазнительной одежды и яркого макияжа и показывает себя нежной и трогательной женщиной. В день своего 35-летия знаменитость поделилась с поклонниками серией теплых фото.
На опубликованных фотографиях артистка позирует, сидя на белом кубе, босиком. Она одета в теплые свитера oversize шоколадного и белого цветов.
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Такой наряд придает ей нежности и женственности, а обнаженные стройные ноги подчеркивают привлекательность Тины. Для фотосессии она уложила волосы в легкие локоны и выбрала макияж в естественных тонах, сделав акцент на глаза.