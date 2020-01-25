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СМИ: Меган Маркл даст резонансное интервью Эллен Дедженерес
СМИ: Меган Маркл даст резонансное интервью Эллен Дедженерес

СМИ: Меган Маркл даст резонансное интервью Эллен Дедженерес

СМИ: Меган Маркл даст резонансное интервью Эллен Дедженерес
21:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:После официального ухода от королевской семьи герцогиня Сассекская готова пролить свет на отношения в семье британских монархов.

Герцоги Сассексские отныне способны не только самостоятельно выбирать место жительства и сферу занятий, но и свободно высказываться публично. Так, после отказа от королевских полномочий по сети распространялись слухи, что все подробности об отношениях в семье британских монархов могут быть обнародованы во время личного интервью скандальных супругов.

Как сообщает издание Daily Mail, разоблачительный диалог неизбежен. Близкое окружение герцогов Сассекских заверило, что Меган Маркл готова к публичному разговору с американской телеведущей Эллен Дедженерес. Та в свою очередь стремится пообщаться с обоими представителями королевской семьи, ведь считает Гарри и Меган одними из самых приятных личностей, которых ей когда-либо приходилось встречать.

Эллен и Меган уже обсуждали будущее интервью. Они давно знают друг друга и стали близкими. Меган говорит, что Эллен понимает ее боль и страдания. Она чувствует, что они являются родственными душами, – сообщили инсайдеры.

Стоит отметить, что Меган Маркл и Эллен Дедженерес познакомились случайно несколько лет назад в приюте для собак в Лос-Анджелесе, когда Эллен уговорила Меган взять первого пса Богарта. С тех пор женщин связывает настоящая дружба.

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Этот факт доказывает то, что Дедженерес вместе с женой даже летала в гости к Меган после рождения Арчи летом 2019 года. Телеведущая уже становилась на сторону Меган публично, когда герцогиня страдала от давления прессы и общества. А теперь, скорее всего, их дружба будет все крепче благодаря пребыванию Меган в Северной Америке.

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Интервью, Эллен Дедженерес, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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