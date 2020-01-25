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Теперь уж это точно: Ченнинг Татум возобновил отношения с Джесси Джей

Теперь уж это точно: Ченнинг Татум возобновил отношения с Джесси Джей
21:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Американский актер подтвердил возобновление отношений с Джесси Джей, с которой они разошлись после года отношений в декабре прошлого года.

Впервые о разрыве звездной пары заговорили около месяца назад. Как сообщали представители близкого окружения, Ченнинг Татум и Джесси Джей не устраивали ссор и скандалов во время расставания. Они решили остаться друзьями. Однако чувства оказались сильнее, чем любые испытания.

Время, которые звезды провели отдельно, позволило понять, что им действительно лучше быть вместе, чем порознь. Вчера, 29 января, влюбленные появились вместе на красной дорожке премии "Человек года MusiCares 2020" в Лос-Анджелесе, которая ежегодно награждает музыкантов за их вклад в мировую индустрию. Ченнинг Татум с избранницей Джесси Джей смело позировали в свете софитов перед вспышками камер.

Для первого публичного выхода после расставания британская певица выбрала довольно откровенный образ. Звезда предстала в серебристом платье с открытой спиной и высоким разрезом, который полностью обнажил ноги знаменитости. Джесси Джей дополнила образ босоножками, сумкой и серьгами-кольцами в тон наряда. Ченнинг Татум появился в сдержанном наряде, выбрав для красного прохода классический черный костюм и лоферы.

Кроме того, через несколько часов после церемонии на официальной странице знаменитого актера в Инстаграме появилось трогательное фото, на котором Джесси Джей целует любимого в щечку. Еще большей трогательности кадра добавили головные уборы звезд в виде единорогов. Также он поделился кадром с вечеринки, на котором роскошная исполнительница предстала сама в соблазнительной позе.

 
 
 
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Gonna watch this unicorn sang tonight. Then we gonna get it in! Horns out!

Публикация от Channing Tatum (@channingtatum)

Воссоединение года: Ченнинг Татум замечен в компании со своей экс-женой (Фото)

Посмотрите, как этот единорог пел сегодня вечером, – прокомментировал Ченнинг Татум, намекая на выступление любимой в рамках престижной премии.

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Отношения, Ченнинг Татум, Джесси Джей, Актер, Певица.
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