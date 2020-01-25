Ким Кардашян продемонстрировала пышные формы в новой рекламной кампании

Представительница телесемейства неизменно поражает поклонников соблазнительными кадрами, демонстрируя пышные формы и прелести своего тела.
Наверное, более успешную рекламную съемку, чем та, в которой появляется светская львица, трудно и представить. Так, лицо Ким Кардашян украшает обложки самых известных мировых глянцев, а подтянутое тело становится украшением любого наряда. На днях звезда решила поделиться очередным кампейном, на котором предстала наряду с другими моделями в балетном зале.
Ким Кардашян примерила несколько образов из новой коллекции в пастельных оттенках. Для фотосъемки она выбрала три комплекта белья, среди которых спортивный, сплошной и бикини, которые подчеркнули ее упругие ягодицы и плоский живот. Для фотосессии знаменитость отказалась от привычных эффектных причесок и яркого макияжа, воплотив нежность.
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So excited to introduce @skims Stretch Satin. A new collection of ultra-luxe intimates available in new tonal shades and in sizes XXS - 4X. The fabric is super stretchy, has a really pretty high sheen to enhance and accentuate your curves in all the right places. The new collection will launch 01.30 at 9AM PST! Join the waitlist now at SKIMS.COM to be the first to shop before it sells out.
В подписи к фотографиям, на которых Ким Кардашян позирует в весьма экстравагантных позах, звезда отметила, что новая коллекция очень эластичная и блестящая и способна подчеркнуть изгибы тела во всех нужных местах. Нижнее белье можно будет приобрести на официальном сайте торговой марки SKIMS уже 30 января.