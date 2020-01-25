Скачать
Суббота, 25.01.2020
Сенцов: Ни ближайшей весной, ни летом, ни осенью нам Донбасс Путин не вернет
Сенцов: Ни ближайшей весной, ни летом, ни осенью нам Донбасс Путин не вернет
"Теневой" рынок труда: как относятся украинцы к неофициальному трудоустройству
Как относятся украинцы к неофициальному трудоустройству
Украинец Хаммо завоевал бронзу Гран-при мировой серии по дзюдо
Украинец Хаммо завоевал бронзу Гран-при мировой серии по дзюдо
СМИ: Меган Маркл даст резонансное интервью Эллен Дедженерес
СМИ: Меган Маркл даст резонансное интервью Эллен Дедженерес

Леся Никитюк поделилась соблазнительными снимками с отпуска

Леся Никитюк поделилась соблазнительными снимками с отпуска
22:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых на море.

Популярная украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк недавно публиковала на своей странице в инстаграме фото 2019 года, где она позировала топлес. Тогда звезда написала, что мечтает об отдыхе в теплых краях.

Теледива все же уехала в отпуск на море. Отдыхает знаменитость в Объединенных Арабских Эмиратах. Судя по инстаграм-сторис Никитюк, она отправилась туда вместе со своей подругой Лилией. Остановились девушки в роскошном пятизвездочном отеле Rixos в Абу-Даби.

Забавная и зажигательная ведущая решила поделиться с подписчиками блога пляжными фотографиями. Леся позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках, улыбаясь в объектив. Нельзя не заметить стройные длинные ноги блогера, однако больше всего привлекают внимание ее ягодицы, обложенные песком.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Відмічайте в коментарях персик своєї подруги

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Леся Никитюк показала забавные снимки после Нового года (Фото)

"Отмечайте в комментариях персик своей подруги", – написала в публикации Леся.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отдых, Телеведущая, Блогер, Снимки, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
02 Арахамию не трогать: появились новые записи с "пленок Трубы"
03 Украинская армия получила улучшенные танки Т-72
04 В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
05 Поздравления с Днем Татьяны 2020: пожелания любви и душевной теплоты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ликвидация Сулеймани: Иран допускает возможность переговоров с США
Иран допускает возможность переговоров с США
Атака талибов на вертолет с украинцами: детали
Атака талибов на вертолет с украинцами: детали
&quot;Уханьский&quot; коронавирус: США готовят эвакуацию
"Уханьский" коронавирус: США готовят эвакуацию
Новое открытие доказывает, что грибы появились намного раньше, чем считалось
Новое открытие доказывает, что грибы появились намного раньше, чем считалось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь