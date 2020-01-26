Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)

Украинская исполнительница и модель Даша Астафьева каждый раз удивляет поклонников кадрами с фотосессий.
На днях украинский секс-символ опубликовала на своей странице в инстаграме соблазнительные фотографии. Звезда снялась в фотосессии фэшн-фотографа и эксперта проекта "Топ-модель по-украински" Сони Плакидюк.
В этой эротической фотосъемке Даша в очередной раз показала свои соблазнительные формы.
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Боженька, храни @moi_sofism #mua @annielmakeup #corset @noa_corsets #hair @daniamartemianov
Астафьева часто удивляет поклонников публикациями, для которых выбирает эпатажные и сексуальные образы. На фотосессии звезда примерила сексуальный черный корсет с блестками, перчатки выше локтя, колготы в сеточку и черные высокие лаковые ботфорты. Гармонично дополнял этот образ яркий макияж с красной помадой.