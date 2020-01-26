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Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)

Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)
08:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Звезда часто позирует в сексуальных образах, не стесняется показывать свои прелести.

Украинская исполнительница и модель Даша Астафьева каждый раз удивляет поклонников кадрами с фотосессий.

На днях украинский секс-символ опубликовала на своей странице в инстаграме соблазнительные фотографии. Звезда снялась в фотосессии фэшн-фотографа и эксперта проекта "Топ-модель по-украински" Сони Плакидюк.

В этой эротической фотосъемке Даша в очередной раз показала свои соблазнительные формы.

 
 
 
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Боженька, храни @moi_sofism  #mua @annielmakeup #corset @noa_corsets #hair @daniamartemianov

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Даша Астафьева поделилась горячими снимками с отдыха

Астафьева часто удивляет поклонников публикациями, для которых выбирает эпатажные и сексуальные образы. На фотосессии звезда примерила сексуальный черный корсет с блестками, перчатки выше локтя, колготы в сеточку и черные высокие лаковые ботфорты. Гармонично дополнял этот образ яркий макияж с красной помадой.

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Все по теме:

Даша Астафьева, Звезда, Певица, Знаменитость, Фотосъемка, Соня Плакидюк.
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